Luserna San Giovanni: Samuele Tourn Boncoeur entra in Consiglio comunale

Tocca a Samuele Tourn Boncoeur prendere il posto di Alessia Congiu che aveva annunciato la volontà di dimettersi dal Consiglio comunale di Luserna San Giovanni questa estate.

Le dimissioni della consigliera di minoranza sono state infatti formalizzate nei giorni scorsi e sarebbe toccato a Marina Bertin – vicesindaco a fianco di Duilio Canale nello scorso mandato – prendere il suo posto. Bertin ha però rinunciato, così ora tocca a Tourn Boncoeur sostituire Congiu in minoranza.

Il nuovo consigliere ha firmato la surroga venerdì 5 dicembre e mercoledì 17 dicembre parteciperà al suo primo Consiglio comunale: “Entro in consiglio con entusiasmo e con spirito costruttivo” afferma. Quarantatreenne originario di Rorà, ma residente a Luserna San Giovanni da tredici anni, è alla sua prima esperienza in Amministrazione comunale: “Avevo deciso di candidarmi dopo aver letto il programma elettorale di ‘Luserna Futura’. Mi convinceva, così come ho apprezzato il gruppo di persone che componeva la lista”. Tourn Boncoeur è conservatore del Museo valdese di Torre Pellice.