Servizi pubblici più accessibili: l’ufficio postale di Candiolo diventa polo digitale

Le Poste di Candiolo si preparano a cambiare volto e a diventare la futura Casa dei servizi digitali del Comune. L’annuncio arriva direttamente dall’amministrazione comunale, che ha comunicato l’inserimento dell’ufficio postale cittadino nel progetto nazionale Polis - Dai piccoli centri si fa grande l’Italia, promosso da Poste Italiane.

Progetto Polis

Il progetto Polis nasce con l’obiettivo di rafforzare i servizi di prossimità nei Comuni con meno di 15 mila abitanti, trasformando gli uffici postali in veri e propri sportelli unici digitali della Pubblica amministrazione, accessibili e moderni. L’iniziativa è stata presentata ufficialmente il 30 gennaio 2023 a Roma dall’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e di oltre 5.000 sindaci italiani, tra cui anche il sindaco di Candiolo.

Grazie a un investimento complessivo di 800 milioni di euro, finanziato attraverso il Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr e approvato con il Dl 59/2021, Poste Italiane punta a rinnovare circa 7.000 uffici postali nei piccoli centri, rendendoli più accoglienti e tecnologicamente avanzati. A Candiolo, l’ufficio postale diventerà così un punto di riferimento per l’accesso ai servizi digitali della Pubblica amministrazione, attivo 24 ore su 24.

Cosa cambierà

Una volta completato l’intervento, i cittadini potranno richiedere direttamente allo sportello numerosi servizi oggi spesso legati a spostamenti e attese: certificati anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati, certificazioni previdenziali e giudiziarie. A questi si affiancheranno i tradizionali servizi postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione, ampliando in modo significativo l’offerta sul territorio.

L’amministrazione comunale ha ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della direzione generale di Poste Italiane che conferma l’inserimento di Candiolo tra gli interventi di prossima realizzazione. Per consentire i lavori di ristrutturazione e adeguamento, l’attuale ufficio postale resterà temporaneamente chiuso per un periodo che verrà comunicato nelle prossime settimane. Durante la chiusura, i cittadini potranno comunque usufruire dei servizi recandosi in qualsiasi altro ufficio postale, senza costi aggiuntivi.