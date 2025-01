Mini-discarica a cielo aperto alla Crocetta: residenti esasperati

Mini-isola diventa discarica

La situazione più critica e di degrado si registrano in via Torricelli 48 all'angolo con corso De Gasperi. Qui, come testimoniano le foto, la mini-isola ecologica destinata ai cassonetti è spesso strascolma di rifiuti. Scatole, sacchi neri, giocattoli vecchi ed altra spazzatura tutti abbandonati per strada.