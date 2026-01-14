Una serata per Vialli al Regio di Torino, Massimo Mauro: "Luca non si commemora ma si festeggia"

Una serata al Teatro Regio per ricordare Gianluca Vialli, a tre anni dalla sua scomparsa. Il 19 gennaio andrà in scena "My name is Luca - Ballata con Vialli" con tantissimi ospiti e l'obiettivo di raccogliere fondi per la lotta alla Sla e al cancro, tramite la Fondazione Vialli e Mauro. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto interamente all'Istituto di Candiolo e servirà per finanziare lo sviluppo del reparto di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva, cui la Fondazione ha già donato un macchinario per la cura del tumore al pancreas.

L'esperienza di Genova

Proprio come Vialli, la serata in suo onore arriva a Torino da Genova, dove si è svolta la prima edizione dello spettacolo. Dalla Sampdoria alla Juve, l'ex attaccante ha sempre conquistato tifosi e appassionati di calcio, così come chiunque abbia mai avuto a che fare con lui. "A Genova è stato bellissimo - ha raccontato Massimo Mauro, presidente della Fondazione fondata insieme a Vialli e promotore dello spettacolo -. Al centro della serata ci sono stati i tifosi della Sampdoria, è sembrato di essere in uno stadio educato. Sono sicuro che a Torino ripeteremo l'esperienza".

A condurre la serata sarà Linus, che da tifoso juventino ricorda bene Vialli e Mauro con la maglia bianconera: "Il ricordo che ho di Gianluca come calciatore è quello di qualcuno che si divertiva a giocare, era un trascinatore che dava il buon esempio non perdendo mai la parte infantile del gioco. Per la serata ho davanti una scaletta complicata e fittissima, con tante persone che porteranno il loro ricordo. Sono felice e emozionato".

Gli ospiti

Tra gli ospiti ci sarà ovviamente Roberto Mancini, con cui Vialli ha condiviso gran parte della sua carriera tra Sampdoria e Nazionale, vincendo uno scudetto a Genova e l'Europeo 2020, in panchina. Di calciatori saranno presenti gli ex-Juve Fabrizio Ravanelli, Gianluca Pessotto, Gigi Buffon e Giorgio Chiellini. Ma ci saranno anche ospiti musicali, come la pianista Gloria Campaner, il musicista Pietro Brunello, la violinista Scarlet Rivera, i torinesi Eugenio in Via di Gioia e Vinicio Capossela che, oltre a suonare, leggerà un pezzo di Gianni Mura.

Alessandro Cattelan racconterà una delle ultime interviste rilasciate da Vialli, lo scrittore Matteo Bussola e Walter Veltroni leggeranno due monologhi originali scritti per la serata e l'attore Pietro Sermonti racconterà l'ultima Champions League vinta dalla Juve e da Vialli nel 1996. Sul palco anche la presidente della Fondazione Museo Egizio e dirigente sportiva, Evelina Christillin.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita su Vivaticket e costano dai 15 ai 90 euro. "Voglio che sia una serata divertente ma interessante - ha concluso Mauro - Luca non si commemora ma si festeggia".