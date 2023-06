Crisi Primotecs, i sindacati scrivono alla Regione: "Traditi gli impegni di rilancio, serve un tavolo di confronto"

Tremano i sindacati, se si parla di Primotecs spa. L'azienda, che ha due stabilimenti ad Avigliana e Villar Perosa, è infatti al centro di alcune difficoltà che spingono rappresentanti dei lavoratori a chiedere alla Regione un intervento. La convocazione di un tavolo di confronto. I dipendenti coinvolti sono circa 600.



"L'azienda è controllata da un fondo di investimento, Mutares, che dopo aver disatteso il Piano Industriale presentato nel 2020 e che prevedeva il rilancio di entrambi i siti produttivi, ora versa in una situazione di criticità per mancanza di visione e ridotte commesse di lavoro", dicono i rappresentanti di Fim, Fiom, Uilm e Fismic.



Secondo il racconto che fanno i sindacati in una loro nota ufficiale, in questo momento nel sito di Villar Perosa sono applicati contratti di solidarietà (già prorogati) che termineranno a luglio 2023. Mentre nel sito di Avigliana, al momento, solo l'uscita volontaria di alcuni dipendenti ha scongiurato l'utilizzo di ammortizzatori sociali. Ma questo non cancella i timori per il futuro.



"Con la direzione aziendale - ribadiscono i sindacati - sono in corso incontri mensili che però non portano al risultato sperato. Il prossimo sarà il 1° agosto e la grande preoccupazione deriva dal fatto che siamo alla fine dei contratti di solidarietà. Non vorremmo che questo possa essere motivo di una significativa riduzione del personale del territorio".