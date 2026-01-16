Corso Monte Grappa sotto osservazione: ciclabile tra spaccio e bivacchi

Finisce al centro del dibattito in Circoscrizione 4 la situazione di corso Francia, corso Monte Grappa e delle vie limitrofe del quartiere Parella, dopo l’interpellanza presentata dal capogruppo della Lega Carlo Emanuele Morando. Un atto che fotografa un quadro di insicurezza diffusa e degrado, segnalato da diversi residenti della zona.

Nel documento si parla della presenza di gruppi di minori con atteggiamenti aggressivi e intimidatori, episodi di scippi a bordo di monopattini elettrici, movimenti sospetti legati allo spaccio di droga nei minimarket, oltre a fuochi d’artificio esplosi nelle ore notturne. A preoccupare è anche la pista ciclabile di corso Monte Grappa, indicata come luogo di spaccio e come area in cui, quasi quotidianamente, senzatetto improvvisano giacigli sulle panchine.

Alla questione sicurezza si affiancano i problemi di decoro: marciapiedi giudicati poco puliti e illuminazione insufficiente lungo corso Monte Grappa, dove le fronde degli alberi, soprattutto nei mesi estivi, finiscono per schermare la luce dei lampioni.

Nel corso della discussione, Morando ha precisato che non risultano segnalazioni ufficiali pervenute alla Circoscrizione, ma ha assicurato che l’interpellanza verrà comunque portata al prossimo tavolo per la sicurezza, affinché la situazione venga condivisa con le forze dell’ordine.

"Per quanto riguarda la ciclabile di corso Monte Grappa - ha precisato il capogruppo leghista -, verrà richiesta una pulizia più puntuale del fogliame, che spesso rende scivoloso e poco sicuro il tracciato".

Resta aperto anche il tema della potatura degli alberi, su cui la Circoscrizione potrebbe attivarsi per migliorare la diffusione della luce e aumentare la percezione di sicurezza nelle ore serali. Un confronto acceso, fatto di “batti e ribatti”, che riporta al centro una zona strategica del quartiere Parella e la richiesta, sempre più insistente, di interventi concreti e coordinati.