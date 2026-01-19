Fine della fuga: in manette il rapinatore che assaltò la Cassa di Risparmio di Asti in via Cibrario (ma era in carcere a Siena) [VIDEO]

Lo hanno cercato per quasi un mese e mezzo, ma alla fine lo hanno trovato. La Polizia ha arrestato nelle scorse ore l'uomo ritenuto responsabile della rapina effettuata lo scorso 28 novembre ai danni della filiale della Cassa di Risparmio di Asti in via Cibrario 6.





Il malvivente era entrato nei locali dell’agenzia a volto scoperto, con i guanti e armato di coltello: si era avvicinato alla cassa e, minacciando i presenti con un'arma, si era fatto consegnare 5.000 euro in contanti, per poi darsi alla fuga.

Da lì erano scattate le indagini della Polizia, che ha visionato i filmati dei sistemi di video sorveglianza presenti all’interno e nei pressi dell’agenzia bancaria, ha ascoltato alcuni testimoni e ha individuato, tramite l'uso di alcune fotografie fatte vedere a chi era presente, il rapinatore. L'uomo è stato trovato nel carcere di Siena, dove si trova rinchiuso per altri motivi dal 17 dicembre.