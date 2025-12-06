 / Cronaca

Ladri senza vergogna, 5 auto vandalizzate nella notte a Nizza Millefonti

C’era una volta un quartiere che non aveva problemi con atti di vandalismo e sicurezza. A Nizza Millefonti insieme alla grana parcheggi é spuntato un altro grosso grattacapo: quello dei furti ai danni delle auto in sosta.

Una razzia 

Nella notte tra venerdì e sabato ignoti predoni (verosimilmente tossici in cerca di qualche spicciolo) hanno preso di mira cinque auto parcheggiate. Quattro in via Ventimiglia, tra via Giaglione e via Millefonti dove si è registrato il quinto e ultimo colpo.

La modalità 

I farabutti, in tutti i casi, hanno rotto uno dei vetri posteriori, in modo da riuscire ad aprire l’auto del malcapitato. Non certo un bel regalo sotto Natale. Per Nizza Millefonti si tratta dell’ennesima rappresaglia notturna. “A me hanno spaccato i vetri due volte in pochi mesi, é una vergogna” attacca Marco, un residente.

Lo scorso 20 novembre l’episodio più eclatante: in pieno giorno una banda di giovanissimi era riuscita a sfondare il lunotto di una Volkswagen rubando degli zaini presenti all’interno. “Non c’è sicurezza, vogliamo qualche pattuglia” dicono i residenti, ormai sul piede di guerra.  I proprietari delle vetture hanno presentato denuncia presso i Carabinieri della stazione di via Sommariva.

Philippe Versienti

