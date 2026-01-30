Meteo: su Torino arriva un weekend tranquillo, poi torna il maltempo con nevicate anche a bassa quota

Tregua di tre giorni, poi da lunedì nuova fase di maltempo a causa di una intensa perturbazione atlantica, con neve ancora a bassa quota e piogge diffuse su Torino e provincia.

Fino a domenica 1 febbraio cielo generalmente nuvoloso con anche qualche nebbia al mattino. Qualche nevicata in mattinata sulla Val d'Aosta occidentale oggi e domenica mattina.

Temperature nella media del periodo o poco più fredde, massime comprese tra 7 e 9 °C e minime attorno a 0/2 °C su pianure. Venti generalmente assenti o deboli variabili.

Da lunedì 2 febbraio il nuovo mese comincia subito con una intensa perturbazione che dal pomeriggio porterà piogge e nevicate diffuse, anche a bassa quota, su tutto il Nord Ovest almeno fino al mattino di martedì, anche se l'evoluzione è ancora da definire nei dettagli. Accumuli nevosi che sulle Alpi meridionali saranno ingenti. Temperature in netto calo non tanto per ingresso di aria fredda in se, quanto proprio per l'effetto raffreddante delle precipitazioni. Nei prossimi aggiornamenti avremo maggiori dettagli.

Per approfondimenti meteo su Torino e provincia è possibile consultare il sito di Datameteo.