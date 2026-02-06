 / Moncalieri

Moncalieri | 06 febbraio 2026, 14:32

Giovani scrittori cercasi: Incipit Offresi fa tappa a Moncalieri

Appuntamento giovedì 12 febbraio alla biblioteca civica Arduino

La biblioteca civica Arduino di Moncalieri

Ritorna anche nel 2026 l'appuntamento con Incipit Offresi,  il talent letterario itinerante per scoprire nuovi autori e trasformare gli incipit in storie da pubblicare.

Appuntamento alla biblioteca Arduino

La 'tappa' di Moncalieri è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 18 presso la biblioteca civica Arduino, inserendosi all'interno del ricco calendario della settimana di “Moncalieri che legge”. A presentare la serata sarà Nicole Dubois, con l’accompagnamento musicale di Simone Pavan

Il vincitore della tappa si aggiudicherà un buono libro del valore di 50 euro. I primi classificati (e gli eventuali ripescati) potranno accedere alle semifinali per giocarsi la possibilità di approdare alla finale, in programma nel mese di giugno.

m.d.m.

