Giovani scrittori cercasi: Incipit Offresi fa tappa a Moncalieri

Ritorna anche nel 2026 l'appuntamento con Incipit Offresi, il talent letterario itinerante per scoprire nuovi autori e trasformare gli incipit in storie da pubblicare.
Appuntamento alla biblioteca Arduino
La 'tappa' di Moncalieri è in programma giovedì 12 febbraio alle ore 18 presso la biblioteca civica Arduino, inserendosi all'interno del ricco calendario della settimana di “Moncalieri che legge”. A presentare la serata sarà Nicole Dubois, con l’accompagnamento musicale di Simone Pavan.
Il vincitore della tappa si aggiudicherà un buono libro del valore di 50 euro. I primi classificati (e gli eventuali ripescati) potranno accedere alle semifinali per giocarsi la possibilità di approdare alla finale, in programma nel mese di giugno.