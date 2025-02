Scontro tra cinque mezzi a Settimo Torinese: camion si ribalta, c’è un ferito grave

Cinque veicoli coinvolti nel sinistro stradale avvenuto questa sera, mercoledì 12 febbraio, a Settimo Torinese. Lo scontro è avvenuto in via Brescia tra via Tedeschi e via Sicilia. Tra i mezzi anche un camion di grosse dimensioni che si è ribaltato.

Stando alle prime informazioni sarebbero cinque le persone trasportate in ospedale tra cui una ragazza in gravi condizioni ora all’Ospedale San Giovanni Bosco. Sul posto per i rilievi del caso e la gestione della viabilità è intervenuta la polizia locale di Settimo. In loco anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.