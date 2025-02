Inaugurazione blindata per il Politecnico di Torino: l’anno accademico comincia con la scorta anti-proteste [FOTO e VIDEO]

Un clima pesante, con decine di uomini in divisa schierati agli ingressi e un gruppo di studenti che urlano e protestano srotolando dal tetto anche uno striscione contro il vicepremier, Antonio Tajani. L’anno accademico del Politecnico di Torino comincia con una tensione palpabile, finendo per blindare una cerimonia che ha richiamato nell’aula magna di corso Duca degli Abruzzi i massimi esponenti degli enti locali, oltre al ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

No alla guerra

Scotch sulla bocca

Focus sull’Internazionalizzazione

Passa così quasi in secondo piano la cerimonia che ormai per tradizione declina i propositi e le intenzioni dell’ateneo per i mesi a venire. Con un filo conduttore già delineato: una spinta sempre più forte verso l’Internazionalizzazione. Lo stesso rettore Stefano Corgnati apre il suo discorso dicendo: “Sto meglio qui adesso che nelle ultime 14 ore” , facendo implicito riferimento alle proteste e all’occupazione degli studenti.

“Dove c’è crescita non c’è guerra”

“Dove passa la crescita non c’è guerra - ha detto Tajani - perché dove passano le merci non passano le armi. Per questo serve una grande motivazione da parte dei giovani a essere sempre più protagonisti, a cominciare dagli studenti del Politecnico, in un ateneo sempre più orientato all’internazionalizzazione”

“Qui si spera nella pace”

“Qualcuno cerca sempre di rovinare la festa ma qui non c’è guerra, c’è speranza di pace. Dallo spazio arriveranno soluzioni per la medicina e per le tecnologie anche per la pace”, ha detto l’assessore regionale Andrea Tronzano, prendendo la parola in apertura di cerimonia.

Corgnati: "Legittima contestazione. Oggi messaggi di pace"

“Mi pare che ci sia stata, come al solito, una situazione di legittima contestazione, ma mi pare che tutto si sia svolto nella possibilità reciproca di esprimersi e di fare la cerimonia, ma i messaggi usciti sono messaggi chiaramente di pace. La

Cultura scientifica è portatrice di pace”. È il commento del Rettore del Politecnico al termine dell'inaugurazione.



“Sono state 14 ore complicate - prosegue - perché abbiamo dovuto cambiare gli aspetti logistici. Anche per questo abbiamo spostato i pochi esami di oggi in un luogo lontano da qui. Ma siamo un ateneo aperto e quindi trovo gli eventi di oggi nel normale processo di confronto in un luogo permeabile come il nostro”.



“La protesta di oggi - conclude - è in continuità con quanto è successo nei mesi passati. Spero che oggi ci sia stato un ascolto attento di quel che è stato detto”.