Lanzo investe 180mila euro per la sicurezza del territorio

Un investimento da 180mila euro per la cura e la sicurezza del territorio: entrano nel vivo gli interventi previsti in città dal Piano di manutenzione ordinaria promosso dal Comune di Lanzo ed attuato dall’Unione montana Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. I lavori, affidati alla ditta Morletto, puntano a prevenire criticità idrogeologiche e a garantire una corretta manutenzione di canali e corsi d’acqua, elementi fondamentali per l’equilibrio ambientale e per la sicurezza della comunità.

Il primo intervento è già partito in questi giorni e riguarda la sistemazione del canale dei Molini nel tratto di via Savant, un’opera necessaria per migliorare il deflusso delle acque e preservare un’infrastruttura storica del territorio, con la contestuale messa in sicurezza del percorso attiguo. Il programma prevede poi il consolidamento del versante e dell’alveo del rio Momello, un’operazione mirata a stabilizzare l’area e a ridurre il rischio di dissesti, oltre alla manutenzione della roggia dei Molini in corrispondenza della presa e fino all'intersezione con il ponte della strada provinciale, che consentirà di ripristinare e mantenere in efficienza un tratto importante della rete idraulica locale.

Si tratta di opere che rientrano nei Piani di manutenzione ordinaria attuati dall’Unione montana e che coinvolgono diversi Comuni, con l’obiettivo di programmare nel tempo la cura dei corsi d’acqua e dei versanti, prevenendo situazioni di rischio e garantendo una gestione più efficace del patrimonio ambientale. "La manutenzione del territorio - sottolinea il sindaco, Fabrizio Vottero -, è una nostra priorità. Interventi come questi, anche se spesso poco visibili, sono fondamentali per la sicurezza dei cittadini e per la tutela dell’ambiente. Grazie alla collaborazione con l’Unione montana riusciamo a programmare lavori importanti, che permettono di prevenire problemi e di mantenere in ordine il nostro territorio". I cantieri proseguiranno nelle prossime settimane secondo il cronoprogramma previsto, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la funzionalità della rete idraulica.