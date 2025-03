Potenziamento linea Sfm3, modifiche alla circolazione tra Torino e Bardonecchia

In arrivo modifiche alla circolazione dei treni per consentire gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Sfm3 Torino-Bardonecchia.

Per agevolare le attività, nei giorni di sabato 29 e domenica 30 marzo i treni del Servizio Ferroviario Metropolitano linea 3 saranno limitati a Bussoleno. Regionale ha riprogrammato il servizio con bus dedicati tra Bussoleno e Bardonecchia.

I treni Intercity tra Genova Brignole e Bardonecchia limiteranno la corsa a Torino Porta Nuova e non percorreranno la tratta tra Torino Porta Nuova e Bardonecchia. Così anche per i Frecciarossa della relazione Roma Termini - Bardonecchia, che nei giorni 29 e 30 marzo non circoleranno nella tratta tra Torino Porta Susa e Bardonecchia limitando il percorso a Torino Porta Nuova.