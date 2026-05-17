Panchine della pace al Filadelfia: i piccoli scout colorano il quartiere

Nel quartiere Filadelfia arrivano due nuove panchine dedicate alla pace. L’iniziativa, promossa dal gruppo scout Agesci della Parrocchia Madonna delle Rose, ha coinvolto bambine e bambini tra gli 8 e gli 11 anni in un progetto di cura e valorizzazione dello spazio pubblico nell’area verde di via Arnaldo da Brescia.

Colorati dagli scout

Le due panchine, colorate e decorate dai giovani scout, non rappresentano soltanto un intervento estetico, ma diventano un simbolo concreto di incontro. Un messaggio forte, affidato proprio ai più piccoli, che attraverso entusiasmo, creatività e partecipazione hanno contribuito a rendere il giardino più accogliente per tutti i residenti del quartiere.

Miano: “Valore della pace è troppo importante”

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che ha evidenziato come il tema della pace abbia oggi bisogno di essere vissuto quotidianamente attraverso gesti semplici ma significativi. “Chiunque si siederà su queste panchine - ha spiegato - potrà ricordare che la pace si costruisce anche grazie all’impegno dei più piccoli, capaci di guardare il mondo con sincerità e semplicità”.