Ancora sangue sulle strade del Torinese. Un uomo è morto nel pomeriggio di oggi, sabato 17 maggio, a seguito dell'ennesimo scontro auto-moto.

Inutili i soccorsi

Il fatale impatto si è verificato lungo la strada statale 460 a Valperga: non vi è stato nulla da fare per il centauro. I soccorsi non hanno potuto fare nulla, ora spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica del drammatico sinistro.