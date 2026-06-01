Movie Tellers, la carovana del cinema porta i film made in Piemonte nelle sale di tutta la regione

Dal 4 al 30 giugno 2026 torna in Piemonte una nuova edizione di “Movie Tellers – La carovana del Cinema”, manifestazione itinerante dedicata ai prodotti cinematografici realizzati in Regione, tra le iniziative più consolidate e riconoscibili del percorso promosso da Piemonte Movie. Giunta alla sua sesta edizione, coinvolge quest’anno 20 sale cinematografiche distribuite in 19 Comuni piemontesi, trasformandosi ancora una volta in una vera e propria festa diffusa dedicata al Cinema regionale.

La rassegna 2026, in particolare, si inserisce all’interno del progetto CAP – Circuito Audiovisivo Piemonte, il nuovo sistema di rete nato per rafforzare la presenza delle produzioni cinematografiche piemontesi nelle sale locali, facendole diventare presìdi culturali permanenti, e per consolidare una distribuzione culturale stabile e diffusa sul territorio regionale. Movie Tellers rappresenta il cuore itinerante di questo percorso: una carovana culturale che attraversa il Piemonte portando nei cinema una selezione delle produzioni più significative realizzate negli ultimi anni in regione, insieme ai loro protagonisti.

Ogni tappa sarà infatti accompagnata dalla presenza di registi, attori, musicisti e professionisti del settore, offrendo un confronto diretto con il pubblico e trasformando la proiezione cinematografica in un’esperienza partecipata, arricchita anche da un momento conviviale. Tra gli ospiti confermati, i registi Alessandro Abba Legnazzi, Fabio Bobbio, Lorenzo Bussone, Stefano Di Polito, Tommaso Magnano, Alberto Maroni Biroldi, Emanuela Piovano, Carlo Prevosti e Mirko Zullo; il musicista Carlo Pestelli e le attrici Mirella Banti e Barbara Bouchet.

Questi i Comuni piemontesi coinvolti: Asti, Avigliana, Bardonecchia, Barge, Bra, Candelo, Cuneo, Dogliani, Dronero, Giaveno, Mondovì, Novara, Omegna, Ormea, Saluzzo, Verbania, Vercelli, Villar Perosa, Villastellone.

Maggiori informazioni sul sito www.piemontemovie.com ; per prenotare le degustazioni, scrivere a movietellers@piemontemovie.com .

L’edizione 2026 di Movie Tellers propone dodici film selezionati insieme a Film Commission Torino Piemonte tra le produzioni più interessanti realizzate recentemente sul territorio regionale.

I titoli sono stati suddivisi in quattro programmi, ciascuno composto da un cortometraggio, un documentario e un lungometraggio.

Programma A

“Bonneville Brothers” (Usa/Italia, 2023, 8’) di Tommaso Magnano

“Testa o croce?” (Italia/Usa, 2025, 116’) di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis

“Nel blu dipinti di rosso” (Italia, 2025, 73’) di Stefano Di Polito



Programma B

“Bestia d’acciaio” (Italia, 2024,12’) di Lorenzo Bussone

“La gioia” (Italia, 2025, 108’) di Nicolangelo Gelormini

“Il Bar del Cult” (Italia, 2025, 72’) di Mirko Zullo



Programma C

“Dream car wash” (Regno Unito, 2024, 13’) di Edoardo Brighenti

“La valle scalza” (Italia, 2025, 70’) di Carlo Prevosti e Alberto Maroni Biroldi

“Finale: allegro” (Italia/Francia, 2026, 113’) di Emanuela Piovano



Programma D

“Restare” (Italia, 2024, 20’) di Fabio Bobbio

“Pellizza - Pittore da Volpedo” (Italia, 2025, 75’) di Francesco Fei

“Leila” (Italia, 2025, 65’) di Alessandro Abba Legnazzi, Clementina Abba Legnazzi e Giada Vincenzi