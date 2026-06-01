All'Osteria Rabezzana, il concerto del Gruppo Mandolinistico Torinese

Il suono del mandolino attraversa tradizione popolare, repertorio classico e memoria collettiva in una serata che riporta al centro uno degli strumenti più identitari della musica italiana. Mercoledì 3 giugno alle 21.30 l’Osteria Rabezzana ospita il concerto del Gruppo Mandolinistico Torinese, formazione nata nel 2002 per iniziativa del Maestro Salvatore Mameli insieme a un gruppo di musicisti e appassionati degli strumenti a plettro.

Attivo da oltre vent’anni, il Gruppo Mandolinistico Torinese propone un repertorio che spazia dalla musica scritta per orchestra a plettro alle trascrizioni di brani classici, operistici e popolari, costruendo un percorso musicale capace di attraversare epoche e tradizioni differenti.

L’ensemble conta oggi oltre venti orchestrali suddivisi tra mandolini primi e secondi, mandole e chitarre, con collaborazioni occasionali di altri strumenti come clarino, contrabbasso, violino e flauto traverso. Dal debutto ad oggi il Gruppo Mandolinistico Torinese ha realizzato più di ottanta concerti, esibendosi anche in diverse città italiane, tra cui Milano, Cremona, Modena e Alessandria.