Barriera di Milano diventa laboratorio urbano: il quartiere si scopre ecosistema vivo

Barriera di Milano si è trasformata per una mattinata in un vero e proprio laboratorio urbano a cielo aperto. Un’iniziativa dedicata alla scoperta dell’ecosistema cittadino ha coinvolto cittadini, giovani e realtà del territorio in un percorso tra strade, giardini e spazi nascosti del quartiere.

A guidare l’esperienza l’assessora alle Politiche Educative della Città di Torino, Carlotta Salerno, insieme agli esperti di ecologia urbana di Orticola del Piemonte e ai ragazzi e alle ragazze del progetto “Barriera Multispecie”.

Il quartiere come ecosistema

L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di leggere il quartiere come un sistema vivo, in cui natura e città convivono quotidianamente. Durante il percorso, i partecipanti hanno osservato e analizzato la presenza di specie vegetali e animali che abitano stabilmente il contesto urbano, spesso invisibili nella quotidianità ma fondamentali per l’equilibrio ambientale.

Il progetto “Barriera Multispecie” ha rappresentato il fulcro dell’attività, favorendo il confronto tra giovani e adulti e promuovendo una maggiore consapevolezza del ruolo che ogni cittadino può avere nella gestione dell’ambiente urbano.