Schlein a Torino apre ai cattolici: "PD deve costruire ponti tra politica e Terzo Settore"

La segreteria del PD Elly Schlein tende la mano al mondo cattolico, in vista degli appuntamenti elettorali del 2027, sia nazionali ma anche Comunali: al voto andranno Milano, Roma e Torino. E proprio dalla Fabbrica E - dove questo pomeriggio l'Acli ha promosso un momento di ricordo con Don Ciotti per Mimmo Lucà, tra i fondatori del Partito Democratico e tra i massimi esponenti della sinistra cattolica- lancia un messaggio chiaro.

"Le culture fondative devono convergere"

"L'impegno politico e associativo di Lucà - ha detto - ci lascia l'esempio di costruire ponti, nella consapevolezza che nessuna delle nostre culture fondative deve prevaricare le altre. Il suo sogno era che potessero mettersi insieme, convergere e mischiarsi senza rinunciare a sé stesse. Il PD deve costruire ponti tra associazionismo, politica e Terzo Settore".

La frattura

In questi anni il rapporto tra Schlein ed i cattolici di sinistra non è sempre stato semplice e di dialogo. Da un parte del mondo più vicino alla chiesa sono arrivate recriminazioni sulle posizioni più radicali della segreteria, spesso giudicata più vicina alla sinistra radicale che al centro.

Le parole di Schlein vanno fortemente nella direzione di ricucire questo strappo, sottolineando anche come la cultura "cristiano sociale oggi è ancora più fondamentale davanti alle sfide di un mondo in cui qualcuno vuole sostituire il diritto internazionale, il dialogo e la pace con la legge del più forte". La segreteria ha voluto richiamare anche Papa Leone XIV e l'enciclica "Magnifica Humanitas".

Ad ascoltarla c'erano i massimi esponenti del PD Piemonte, dai segretari regionale e metropolitano Mimmo Rossi e Marcello Mazzù, alla capogruppo regionale Gianna Pentenero sino al sindaco Stefano Lo Russo. E proprio dal primo cittadino è arrivato un messaggio analogo a quello di Schlein.

Lo Russo: "Cattolici protagonisti"