Ancora un decesso sul lavoro: operaio morto investito da un camion a Bruino

Ancora una morte a seguito di un incidente sul lavoro nel torinese. Il fatto si è verificato questa mattina nel comune di Bruino. Qui un operaio ha perso la vita a seguito dell’investimento di un camion, stando alle prime ricostruzioni di quanto accaduto.

Il fatto si è verificato in via Rivalta. Sui fatto sono in corso i rilievi da parte delle forze dell’ordine. In loco è giunto l’equipe medico sanitario del 118 con ambulanza e elisoccorso. Vani i tentativi di rianimarlo. Sul posto anche i vigili del fuoco, polizia locale, i carabinieri di Piossasco e i tecnici dello Spresal.