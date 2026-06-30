Tragedia a Poirino: giovane rider perde la vita in un incidente

Tragedia nella notte di domenica a Poirino. Un ragazzo di 18 anni di Trofarello, Andrea Salvati, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale.

La corsa al Cto, poi il decesso

Il giovane, che stava rientrando al termine del suo turno di consegne a domicilio per una pizzeria, era in sella al suo ciclomotore quando, a causa delle condizioni meteo particolarmente avverse — un forte temporale che si è abbattuto sul Torinese — avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a impattare contro la rotatoria.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale CTO di Torino. In un primo momento le sue condizioni non sembravano critiche, ma nelle ore successive si sono aggravate rapidamente. Il ragazzo è poi deceduto in pronto soccorso a causa di un grave trauma toracico riportato nell’impatto, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Indagano i carabinieri di Chieri

Le indagini sull’accaduto sono affidate ai carabinieri della compagnia di Chieri, che stanno effettuando gli approfondimenti del caso. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un incidente che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli.

"Andrea Salvati aveva solo diciotto anni. Un futuro intero davanti a sé, tragicamente spezzato da un incidente che lo ha portato via alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutti coloro che lo conoscevano. In questo momento così doloroso per l’intera comunità, il Sindaco Stefano Napoletano e tutta l’Amministrazione comunale desiderano porgere le più sentite condoglianze alla famiglia di Andrea per la grave perdita subita", ha fatto sapere in una nota il Comune di Trofarello.