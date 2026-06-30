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Cronaca | 30 giugno 2026, 12:42

Aggredisce due donne: arrestato per rapina e violenza sessuale

Le manette scattate in piazza Emanuele Filiberto, dopo un lungo inseguimento

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino straniero per violenza sessuale e rapina. Gli agenti della Squadra Volante e del Commissariato Centro sono intervenuti a metà pomeriggio in via Santa Chiara per la segnalazione di un’aggressione a una turista. 

Turista aggredita, poi tocca a un'altra donna

Un uomo, dopo essersi avvicinato alla donna, l’ha prima afferrata per le braccia procurandole dei lividi e poi l’ha bloccata e palpeggiata. La vittima è riuscita a divincolarsi e a mettersi in sicurezza rifugiandosi in un negozio mentre l’aggressore si dava alla fuga.

Sul suo percorso, tuttavia, il fuggitivo ha incontrato un’altra donna a cui inizialmente ha ostruito il passaggio impedendole di procedere e colpendola ripetutamente con violenza. Successivamente, sfruttando la presenza di un portone socchiuso, ha spinto la vittima in un cortile dove ha continuato a prenderla a pugni, facendola rovinare per terra e impossessandosi del cellulare poi recuperato.

L'arresto da parte degli uomini della Volante

Le grida d’aiuto della donna hanno allertato un passante che è entrato nel cortile rendendosi conto di ciò che stava avvenendo. L’aggressore vistosi scoperto si è dato alla fuga per le vie del quartiere ma è stato intercettato in piazza Emanuele Filiberto angolo via Sant’Agostino dagli agenti della Squadra Volante nel frattempo intervenuti. 

Quando è stato fermato, l’uomo si è presentato agli agenti in condizioni di alterazione psico-fisica: alla luce dei fatti, l’uomo è stato tratto in arresto.

redazione

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