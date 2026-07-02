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Aurora / Vanchiglia | 02 luglio 2026, 14:45

Manutenzione al Giardino Vito Scafidi, chiusura temporanea per tre giornate

L'area verde di piazza Chiaves sarà interdetta al pubblico dalle 8 alle 17

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

I lavori di manutenzione ordinaria si prendono temporaneamente gli spazi verdi di piazza Chiaves. Il Giardino Vito Scafidi resterà infatti chiuso al pubblico in tre giornate, a partire da oggi, er consentire l'esecuzione di interventi programmati finalizzati alla cura e alla sicurezza dell'area.

La chiusura interesserà giovedì 2 luglio, venerdì 3 luglio e lunedì 6 luglio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 17. Durante queste ore non sarà possibile accedere al giardino, che riaprirà regolarmente al termine delle attività previste in ciascuna giornata.

Gli interventi rientrano nelle ordinarie operazioni di manutenzione del verde pubblico, indispensabili per garantire condizioni di sicurezza ai frequentatori del parco.

L'invito rivolto ai cittadini è quello di programmare le proprie attività tenendo conto delle chiusure temporanee e di utilizzare, nelle ore interessate dai lavori, le altre aree verdi della zona. Una volta conclusi gli interventi, il giardino tornerà pienamente fruibile.

ph.ver.

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