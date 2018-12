Hag-Splendid come Embraco, il caso arriva al Parlamento Europeo. Tajani: "Decisione di JDE non può seguire solo il profitto"

Anche i lavoratori dello stabilimento di Andezeno di Hag e Splendid, come prima di loro avevano fatto quelli di Embraco, sono arrivati fino a Bruxelles - negli uffici del Parlamento Europeo - per far sentire il grido di dolore di un pezzo di produzione torinese che sembra destinato a valicare i confini senza più fare ritorno.

E' stato così un caffè dal retrogusto decisamente amaro quello che hanno "servito" oggi una delegazioni di lavoratori che, a partire dal 31 gennaio, vedranno chiudere i battenti della fabbrica in cui lavorano 57 persone. Come è ormai noto, la proprietà - il gruppo olandese Jde - ha annunciato la decisione di spostare la produzione in altri paesi europei. E nei giorni scorsi è stato firmato l'accordo che prevede incentivi all'esodo, trasferimenti, oppure jobplacement e formazione. Ma quel che è certo, è che quel che è stato non tornerà più. E Torino (con la sua provincia) perderà un'altra eccellenza.

La delegazione di lavoratori è stata accompagnata dal consigliere comunale di Chieri Rachele Sacco. Presenti in segno di solidarietà proprio alcuni dipendenti della ex Embraco di Riva di Chieri.