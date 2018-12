Da 5 mesi senza stipendio, lavoratori Tundo in protesta sotto il Comune: "Vogliamo incontrare Appendino"

Dipendenti di Tundo in presidio questa mattina davanti al Comune di Torino "e non ce ne andremo fino a quando non avremo parlato con la sindaca Chiara Appendino".

Volti tesi e stanchi questa mattina in piazza Palazzo di Città degli autisti e accompagnatori che svolgono il servizio di trasporto alunni disabili per conto della Città. Da cinque mesi minimo, in alcuni casi anche di più, non ricevono lo stipendio. Esasperati oggi hanno deciso di stoppare i pullman e riunirsi davanti al Comune finché non avranno risposte.