Bardonecchia, a Santo Stefano appuntamento con Beppe Gandolfo e "Un anno in Piemonte"

Mercoledì 26 dicembre alle ore 17.30 al Palazzo delle Feste di Bardonecchia appuntamento con Beppe Gandolfo e "Un anno in Piemonte". Ne discuterà con l'autore del volume, il sindaco di Bardonecchia Francesco Avato.

Si parlerà della mancata candidatura di Torino e delle montagne olimpiche per i Giochi del 2026, della Tav, della stagione turistica, dei difficili rapporti con la Francia sul tema dei migranti, del Giro d' Italia.



Il 2018 è stato un anno in salita per il Piemonte. La crisi economica ha continuato a graffiare con i suoi artigli la nostra regione, accompagnata da un appannamento della nuova immagine che questo territorio sta costruendo. Le diatribe attorno al Salone del Libro, i passi indietro del Salone del Gusto tornato al chiuso del Lingotto, le titubanze e l'esclusione nella corsa alle Olimpiadi del 2026, i ripensamenti del nuovo governo Lega-5Stelle sulla Tav e sul Terzo Valico sono soltanto alcuni dei segnali di difficoltà evidenziati quest'anno. E se ne sono accorti i cittadini che in 30mila sono scesi in piazza per dire "Torino dice basta!".



Questi segnali sono raccontati e commentati nel volume Un anno in Piemonte giunto alla sua sedicesima edizione. Beppe Gandolfo ripercorre - come tutti gli anni - dodici mesi di cronaca, politica, economia, turismo, cultura e sport con l'occhio del cronista, profondo conoscitore del territorio. L'improvvisa scomparsa di Sergio Marchionne lascia un doloroso vuoto nel mondo Fiat e dell'indotto auto che guarda sempre più all'estero. L'arrivo e la presenza di turisti segnano una stasi, dopo anni di crescita eccezionali. Per rilanciare il fascino di Torino si spera in Cristiano Ronaldo, acquistato dalla Juventus con un colpo di mercato.

E c'è chi storce il naso sul fatto che si affidi al calciatore più famoso del mondo - a sua insaputa - il compito di richiamare turisti in città e in regione. Intanto la Juve spera proprio in Cr7 per mettere le mani sull'ambita Champions.

Per il Toro una stagione anonima, intristita dai lutti per la scomparsa di bandiere granata come Sauro Tomà, Emiliano Mondonico e Gustavo Giagnoni.

Sul fronte della cronaca sono le questioni dei migranti a tenere banco. I sentieri di Bardonecchia e le frizioni con la Francia segnano pagine che fanno riflettere.

Fra tante ombre, una luce illumina il 2018 in Piemonte. È quella che si irradia dalla Cappella del Guarini riaperta dopo 21 anni di restauri. Un gioiello del Piemonte per rilanciare il fascino di questa terra meravigliosa.



Un libro che è anche un sito www.unannoinpiemonte.com