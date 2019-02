Cassonetti strabordanti e immondizia in strada a Moncalieri, botta e risposta tra lettori e il Covar14

Un lettore, M. C., ci ha inviato immagini di cassonetti della spazzatura stracolmi a Moncalieri, con l’immondizia abbandonata ai margini della strada. Immagini sicuramente poco gradevoli, accompagnate da alcune righe di sdegno.

“Un grandissimo ringraziamento a chi pensa di occuparsi della raccolta dei rifiuti di Moncalieri, probabilmente sarà anche fiero e sicuramente sarà anche pronto a trovare delle scuse, tirando fuori le famose percentuali di progresso sugli obbiettivi, ma la situazione è veramente critica. Lo stacco dalla realtà di chi è responsabile dell’ambiente è evidente, queste immagini sono recenti e di giorni differenti. Probabilmente all’interno della casa di queste persone la situazione è la stessa e quindi non ci si rende conto del bene o del male”, denuncia il nostro lettore.

Il Covar14, l’ente che si occupa dello smaltimento rifiuti a Moncalieri (e in altre realtà della cintura di Torino), ha voluto così replicare alle accuse: “Covar14 dispone la pulizia di discariche e abbandoni sul territorio, o intorno a cassonetti ed isole ecologiche, ogni volta che riceve una segnalazione e il canale più efficiente per tenere sotto controllo il territorio sono proprio i cittadini. Ogni segnalazione va fatta al numero verde 800 639 639 (attivo per le chiamate da telefono fisso e dal territorio consortile) o allo 011 96 98 800 (che risponde alle chiamate da cellulare o da fuori area)”.

“Questo servizio è l'unico canale che garantisce la presa in carico della segnalazione. Tutti gli altri metodi (telefonate ad altri numeri o uffici, mail) non garantiscono alcun tipo di intervento. Detto questo”, prosegue la nota, “crediamo sia superfluo sottolineare che, per disporre la pulizia di un'area, è utile conoscere l'indirizzo corretto, che in questo, come in molti casi, non è segnalato. Trattandosi di Moncalieri, riteniamo possa trattarsi di via Ponchielli da cui, però, non risulta pervenuta nessuna richiesta di intervento”.

“Ci spiace molto che la persona in questione subisca tanto disagio, ma è evidente da alcune foto che, una parte di quanto riversato in strada, proviene dai cassonetti stessi, in cui qualcuno deve aver rovistato buttandone a terra il contenuto. E' una consuetudine che, purtroppo, non è nelle nostre facoltà sradicare, né si può pensare che i Comuni puntino una telecamera su ogni blocco di cassonetti esposto in strada”, fa notare il Covar14.