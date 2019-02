Verso la Corsa Rosa 2019: “Dal ciclismo ho imparato a soffrire e a vincere”

“Dal ciclismo ho imparato a soffrire e a vincere”. Una lezione di vita che Elvio Chiatellino rivela dopo una chiacchierata accorata su una delle sue più grandi passioni: il ciclismo.

Il presidente della cooperativa sociale Quadrifoglio è il patron che porterà il Giro d’Italia a Pinerolo il 23 maggio con l’arrivo della Cuneo-Pinerolo e la partenza, il mattino seguente, della Pinerolo-Ceresole Reale (lago Serrù).

Non è la prima volta che Chiatellino porta la corsa in rosa in città. La prima volta è stata nel 2007, l’ultima nel 2016.

“La prima volta ho fatto un po’ di fatica – ammette –. Mi sono presentato all’organizzatore Angelo Zomegnan, il 20 maggio del 2006, alla partenza di Alessandria, gli ho detto ‘Sono Elvio Chiatellino, sono di Pinerolo, me la dà una tappa del Giro?’”.

A quell’incontro è seguita una telefonata e poi la notizia inattesa: “Zomegnan mi ha chiamato e mi ha detto ‘Si tenga forte sulle due gambe, avrà la tappa’. Era la Serravalle Scrivia-Pinerolo”.

Una tappa che si è chiusa con una volata e una caduta di gruppo indimenticabile, sull’asfalto di corso Torino. Un momento indimenticabile come la doppia salita di via Principi d’Acaja nel 2016, che verrà ripetuta quest’anno: “Tre anni fa mi ricordo come Moreno Moser volesse proprio vincere la tappa, ma fu battuto in volata da Matteo Trentin”.

Patron Chiatellino ha portato in città anche il Tour de France, nel 2011: “Il Tour è la massima espressione del ciclismo mondiale e, portarlo a Pinerolo, ha significato avere il massimo del ciclismo in casa”. E con la corsa in giallo la sua esperienza non si è chiusa lì: “Ho promesso una tappa anche a Cuneo...”.

La passione per le due ruote se la porta dietro sin da piccolo, e determinante è stata la figura del nonno: “Era un corridore... ancora mi ricordo quando andai a vedere con lui la tappa del Tour, Gap-Pinerolo. Era il 23 luglio 1956, avevo 7 anni, c’erano 60mila persone e ho ancora presente l’albero di fronte alla stazione a cui ero appoggiato e la fuga di Charly Gaul”.

Una passione di lungo corso, che si è tradotta in una serata di gala in cui, giovedì 24, ha fatto incontrare, al Teatro sociale di Pinerolo, i maggiori ciclisti di oggi (Chris Froome, Vincenzo Nibali...) con i campioni del passato (Eddy Merckx, Francesco Moser...).

Come ogni appassionato, Chiatellino ha la sua classifica dei grandissimi, in ordine: Merckx, Coppi e Hinault. E come uno storico di questo sport ha legato il nome di un campione a un decennio: gli anni ’50 sono stati di Coppi, i ’60 di Anquetil, i ’70 di Merckx, gli ’80 di Hinault, i ’90 di Indurain, i 2000 di Armstrong e i 2010 di Contador. Dal 2015, però, lo scettro è in mano a Chris Froome, per cui Chiatellino ha una parete libera nella sede del Quadrifoglio: “Io amo i grandi campioni e i muri ospitano i ritratti di chi ha vinto almeno 7 giri, tra quello d’Italia, il Tour e la Vuelta. A Froome ne manca uno... – rivela –. Ma c’è una curiosità statistica: solo 7 volte nella storia, chi ha più di 34 anni ha vinto una di queste competizione a tappe”. Insomma una bella sfida contro i numeri per il ciclista britannico, ma anche per un altro 34enne di lusso, Nibali, che spera di conquistare con il Giro 2019 la sua quinta corsa a tappe della carriera.