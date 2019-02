Lupi nuovo coordinatore al bilancio, patrimonio e commercio in Circoscrizione 8

Novità nella giunta della Circoscrizione 8. L'ultimo consiglio ha espresso voto favorevole alla nomina di Alessandro Lupi (ex Forza Italia, ora Comitati Civici per Torino) come coordinatore della commissione al commercio, bilancio, patrimonio e attività produttive, sostituendosi così all'uscente Alberto Loi Carta.

"Ringrazio i colleghi e il presidente Davide Ricca che hanno riposto fiducia in me", ha detto. "Tornare al governo della mia circoscrizione è sicuramente motivo d'orgoglio".

Un incarico che porta con sé tante sfide e nodi ancora irrisolti, a partire dalle questioni più spinose. "Come bilancio siamo in situazione disastrose - spiega Lupi -, bisogna trovare forme alternative di investimenti sul territorio, non solo contare sul Comune. Mentre per il patrimonio dovremmo cercare di valorizzare e portare a compimento quanto già avviato finora. Abbiamo ancora un bando aperto sull'immobile di corso Sicilia 23 e dovremo assegnare il Villino Caprifoglio al Valentino, per permetterne un nuovo utilizzo".

Ma uno dei temi più caldi ora è sicuramente la ricezione tra i commercianti dei grossi mutamenti urbanistici in atto: la riqualifica di via Nizza e il logorato cantiere per la metropolitana di piazza Bengasi che da anni compromette le attività degli esercenti. "Mi piacerebbe - spiega Lupi in proposito - riuscire a sviluppare meglio la rete delle associazioni di commercianti. Il loro punto di vista va sempre ascoltato, soprattutto alla luce dei disagi subiti negli ultimi tempi. È importante dare dei segnali di unità, realizzare magari qualche iniziativa collettiva, sperando nel sostegno del Comune".

Infine, le anagrafi dimezzate, il personale carente, i servizi ai cittadini in deficit di risorse. "Una cosa davvero bella, ma difficile da realizzare - conclude Lupi - sarebbe creare dei punti informativi in ogni quartiere della circoscrizione. Così i residenti avrebbero sempre un riferimento sicuro cui rivolgersi".