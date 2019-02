Blitz alle prime luci dell'alba: sgombero all'Asilo occupato di via Alessandria

L'annuncio è arrivato direttamente dei social, mentre fuori era ancora buio. Le forze di polizia, intorno alle 5 di questa mattina, ha effettuato un blitz all'interno dell'Asilo Occupato di via Alessandria per effettuarne lo sgombero.

Secondo quanto raccontato attraverso una sorta di "diretta", inizialmente sarebbero entrati all'interno dell'edificio numerosi agenti di polizia in borghese, seguiti poi da altri colleghi arrivati in rinforzo. La stessa diretta ha parlato di alcune cariche, mentre due o tre persone sono salite sul tetto.

Sempre tramite social, è partito il tam tam con l'appello a raggiungere un presidio di solidarietà nella zona del ponte di ferro tra il ponte di corso Giulio Cesare e quello di corso 11 Febbraio. Ma gli stessi social hanno ospitato anche le prime reazioni politiche. Come quella di Fratelli d'Italia: "Finalmente dopo anni di battaglie contro il degrado della maggiore occupazione anarchica di Torino, lo sgombero dell’asilo occupato è una vittoria per tutto il quartiere Aurora: siamo felici che abbia avuto effetto la nostra interrogazione parlamentare del 23 gennaio per sollecitare l’intervento risolutivo della forza pubblica”, dicono Maurizio Marrone, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, parlamentare FDI e Patrizia Alessi, capogruppo FDI in Circoscrizione 7.

Gli stessi, poi, rivolgono un appello al Comune: “Ora Appendino non ha più scuse: ordini l’immediata assegnazione al quartiere come centro incontri veramente aperto ai giovani e agli anziani del borgo nel segno della legalità, altrimenti la rioccupazione sarà inevitabile". E amplia il discorso: "Ora tocca al centro sociale autonomo Askatasuna. La giunta grillina dimostri una buona volta se sta dalla parte della cittadinanza onesta o degli anarchici, compagni di lotte no tav”.



E la stessa Chiara Appendino ha usato Facebook per commentare l'intervento di stamattina: "In queste ore le Forze dell'Ordine stanno portando a termine un'operazione di pubblica sicurezza nei locali dell'Asilo occupato di via Alessandria. Intervento più volte richiesto nel corso degli anni e lungamente atteso da Città e residenti di Aurora, un quartiere che chiede semplicemente un po’ di normalità. Ringrazio la Questura e gli agenti intervenuti".