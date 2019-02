Too short to wait, un venerdì per immergersi nel mondo del "corto"

Anche venerdì 8 febbraio, Too short to wait - anteprima Spazio Piemonte propone nuove occasioni per immergersi nel fervido panorama della produzione regionale in corto, con le proiezioni alla sala Il Movie (Via Cagliari 40/e, Torino. Ingresso 5 euro) dei lavori iscritti a Spazio Piemonte.