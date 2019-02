La programmazione del Teatro Regio dal 15 al 21 febbraio

STAGIONE D’OPERA • FINO AL 17 FEBBRAIO IL “RIGOLETTO” DI VERDI CON LA REGIA DI JOHN TURTURRO E LA DIREZIONE ORCHESTRALE DI RENATO PALUMBO

Al Teatro Regio proseguono con successo e si concludono domenica 17 febbraio le recite di RIGOLETTO di Giuseppe Verdi, con la regia di John Turturro e la direzione musicale di Renato Palumbo. Interpreti (in alternanza fra loro): Carlos Álvarez e Amartuvshin Enkhbat (Rigoletto); Ruth Iniesta e Gilda Fiume (Gilda); Stefan Pop e Iván Ayón Rivas (Duca di Mantova); Gianluca Buratto eRomano Dal Zovo (Sparafucile); completano il cast Carmen Topciu (Maddalena), Carlotta Vichi (Giovanna), Alessio Verna (Monterone), Paolo Maria Orecchia (Marullo), Luca Casalin (Borsa), Federico Benetti (conte di Ceprano), Ivana Cravero e Claudia De Pian (La contessa), Riccardo Mattiotto e Giuseppe Capoferri (un usciere) e Ashley Milanese (il paggio della duchessa). Orchestra e Coro del Teatro Regio (il coro è istruito da Andrea Secchi). La nuova produzione è realizzata con il contributo di Reale Mutua di Assicurazioni, socio fondatore del Teatro Regio, nel 190°anniversario della nascita. Si ringrazia per la collaborazione la Cantina Damilano.

I CONCERTI • MICHELE MARIOTTI INTERPRETA IL REQUIEM DI FAURÉ E LA SINFONIA N. 2 DI ČAJKOVSKIJ, CON L’ORCHESTRA E IL CORO DEL REGIO

Mercoledì 20 febbraio alle ore 20.30, Michele Mariotti dirige l’Orchestra e il Coro del Teatro Regio in un programma dedicato a Fauré e Čajkovskij. Mariotti, ospite regolare al Regio sia nella Stagione d’Opera che in quella sinfonica, è oggi considerato uno dei direttori d’orchestra più importanti della sua generazione ed è acclamato in tutti i più importanti teatri internazionali: dalla Scala al Metropolitan, dall’Opéra di Parigi al Festival di Salisburgo. Di Gabriel Fauré viene eseguito il Requiem in re minore op. 48, nella cui partitura prevale un sentimento di rassegnazione, a volte di abbandono, racchiudendo un desiderio di assenza e di silenzio. Solisti nelRequiem sono il soprano Alessandra Marianelli e il baritono Roberto de Candia ; il coro, impegnato in importanti passi, è istruito daAndrea Secchi. A seguire, la Sinfonia n. 2 di Pëtr Il’ič Čajkovskij, caratterizzata da melodie che rimandano al folklore russo; oltre che per la piacevolezza della strumentazione e le ben riuscite melodie, la composizione è anche denominata “Piccola Russia”.

AL REGIO DIETRO LE QUINTE • VISITE GUIDATE ATTRAVERSO ITINERARI SEGRETI E CURIOSI DI UN GRANDE TEATRO D’OPERA

Le visite guidate al Teatro Regio, nel periodo in oggetto, sono previste alle ore 15.30 di venerdì 15, martedì 19, mercoledì 20 egiovedì 21 febbraio; l’ingresso costa € 6 per gli adulti; durata: 90 minuti. Sabato 16 febbraio sono previste 4 visite, alle ore 11 - 11.45 -15 e 15.45; le visite del sabato durano 45 minuti e il prezzo di ingresso è di € 5. Ingresso gratuito per gli under 16 e per i possessori dell’Abbonamento Musei Torino e Piemonte.

IL BOTTEGHINO DEL REGIO

STAGIONE D’OPERA E DI BALLETTO • IN VENDITA I BIGLIETTI PER TUTTI GLI SPETTACOLI DELLA STAGIONE

I biglietti per tutte le recite della Stagione 2018-2019 sono in vendita alla Biglietteria del Regio. Gli spettacoli e i periodi di rappresentazione sono i seguenti: Rigoletto di Giuseppe Verdi (recite fino al 17 febbraio), Agnese di Ferdinando Paer (12-24 marzo),La sonnambula di Vincenzo Bellini (10-20 aprile), Romeo e Giulietta di Sergej Prokof’ev (3-8 maggio), L’italiana in Algeri di Gioachino Rossini (22-28 maggio), La giara di Alfredo Casella | Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni (12-22 giugno) e Porgy and Bess di George Gershwin (2-7 luglio).

I biglietti per l’opera Pinocchio di Pierangelo Valtinoni (22-23 marzo) sono esauriti.

I CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER I CONCERTI CON L’ORCHESTRA E CORO DEL TEATRO REGIO E CON LA FILARMONICA TRT

È in corso la vendita dei biglietti per tutti gli appuntamenti della Stagione sinfonico-corale del Teatro Regio, concerti di grande prestigio con celebri interpreti per una stagione sinfonico-corale di respiro internazionale.

AL REGIO IN FAMIGLIA • IN VENDITA I BIGLIETTI PER “OPERA BIBERON” DEDICATA A BAMBINI DA 0 A 3 ANNI

È in corso la vendita dei biglietti per Opera Biberon (Foyer del Toro, 18 maggio), spettacolo ispirato alle musiche dell’Elisir d’amore di Donizetti dedicato ai piccolissimi fino a 36 mesi

I biglietti per lo spettacolo “Dolceamaro e la pozione magica” (Piccolo Regio Puccini, 11 maggio) sono esauriti.

ALTRI CONCERTI • IN VENDITA I BIGLIETTI PER TRE CONCERTI AL REGIO, PER CONOSCERE L’ORCHESTRA E IL CORO

È in corso la vendita dei biglietti per 3 concerti extra con l’Orchestra, il Coro e il Coro di voci bianche del Teatro Regio. Gli appuntamenti sono in programma il 26 febbraio ore 10.30 (Viaggio in Orchestra 1), il 29 marzo (Viaggio in Orchestra 2: prova generale alle ore 10.30, concerto alle ore 20.30) e il 17 maggio ore 10.30 (CantiAmo!). Il costo del biglietto è di 10 euro (5 euro per la prova generale del 29 marzo ore 10.30).

LA BIGLIETTERIA DEL REGIO

Orario: da martedì a venerdì 10.30-18; sabato 10.30-16

Tel. 011.8815.241/242

Info - Tel. 011.8815.557 - www.teatroregio.torino.it

Per ulteriori informazioni e approfondimenti su tutte le attività del Regio, vi suggeriamo di consultare il sito del Teatro all'indirizzowww.teatroregio.torino.it.