Tav, l'analisi costi benefici e l'audizione alla Camera del prof. Ponti continuano a far discutere la politica

"Un professore universitario notoriamente contrario alla Tav che seleziona le persone che faranno parte di una commissione chiamata ad esaminare costi e benefici della Tav, i cui componenti in 4 casi su 5 sono legati professionalmente: ecco la rivisitazione del teatro dell'assurdo in salsa 5 Stelle", ha dichiarato il Consigliere regionale Roberto Ravello.

"Gli esiti della relazione erano già scritti, ad uso e consumo del M5S in preda ad un'evidente crisi di nervi per il crollo nelle urne e nei sondaggi. Ma il futuro del Piemonte - prosegue Ravello - non può essere barattato per un mero tornaconto elettorale di una forza politica: i benefici dell'opera sono ben noti ed investono diversi ambiti, da quello occupazionale a quello delle opere pubbliche, da quello ambientale a quello dei trasporti: tutti settori notoriamente in difficoltà".

"Ora più che mai - conclude il Consigliere Ravello - è il momento della responsabilità, non è pensabile una soluzione all’Italietta: l’opera va realizzata perché non possiamo restare tagliati fuori dal resto dell’Europa e diventare un avamposto africano e perché serve al futuro ed allo sviluppo del Piemonte”.

Il deputato piemontese di Forza Italia Roberto Rosso, componente della Commissione Trasporti e vicecoordinatore degli azzurri in Piemonte, intervenuto oggi durante l’audizione a Montecitorio del professor Marco Ponti: “Ci sarà una controrelazione a quella presentata dal professor Ponti, si tratta della pietra tombale sulla credibilità dell’analisi costi benefici. D’altra parte uno studio redatto da una commissione dove la metà dei componenti sono stati estromessi per incompatibilità e dei sei sopravvissuti quattro risultano legati a un rapporto di lavoro o collaborazione con lo stesso Ponti, uno non firma la relazione e ne redige una di minoranza e la Lega Nord - membro del governo - pone dubbi sulla oggettività dell’analisi perché incompleta, quale peso può avere nel blocco o meno di un’opera strategica quale questa?”.

Rosso durante l’intervento a nome del Gruppo di Forza Italia ha sottolineato: “Ma sono anche altre le palesi incongruenze che Ponti deve chiarire: cioè i costi non conteggiati a favore della Torino-Lione. Per esempio i 50mila posti di lavoro che verranno cancellati con il blocco dell’opera, il fatto che tra le 20 più grandi aziende edili in Italia, 7 delle quali stanno chiudendo come sottolineato dal candidato alla presidenza della Repubblica pentastellato Gabanelli, e che andranno in ulteriore sofferenza con il No alla TAV arrecando un danno al gettito dell’erario pubblico. E infine c’è la questione della perdita di credibilità internazionale dell’Italia, che si sottrae alla realizzazione di una opera centrale per un continente. Quanto costerà in termine di minori contributi ricevuti dall’UE per future opere?”.

Ha concluso Rosso: “Resta poi aperta la questione del computo del minor gettito su accise e pedaggi. Qua esiste una difformità tra quanto pesano nella analisi costi benefici della TAV e quanto in quella del Terzo Valico. E’ chiaro che le due analisi sono state manipolate, come peraltro ammesso irresponsabilmente ad inizio audizione da Ponti, per pronunciare un No ideologico alla Torino Lione e un sì di convenienza sul Terzo Valico. Su questo fronte è evidente che siamo di fronte ad una scelta che priva di qualsiasi oggettività l’analisi. Peraltro non considerare come beneficio e quantificarlo, il miglioramento della qualità dell’aria, è inquietante. Se avesse seguito questo approccio Berlusconi quando decise di imporre il divieto di fumare nei locali pubblici, questo provvedimento non sarebbe mai stato adottato per il minor gettito che avrebbe causato ai monopoli di stato. Quanti morti di cancro avremmo avuto di più all’anno?”.