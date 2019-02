Una mattinata in coda fuori dal Centro per l'impiego tra attese, speranze e un po' di rabbia

Centro per l'impiego di Torino. Esterno giorno. "Esterno" nel vero senso della parola, perché si sta fuori ad aspettare.

Il racconto riguarda via Castelgomberto, ma la scena potrebbe essere ambientata in qualunque altro luogo. Non sono nemmeno le 9 (orario di apertura degli sportelli) e la gente ammassata sul marciapiede è già tanta, alcuni dicono di essere lì addirittura dalle 5, ma gli altri presenti li guardano con sospetto.

Di certo, prima ancora che si aprano le porte (non tutte, una rimane con la saracinesca inceppata e quindi ci si deve spostare tutti verso l'altro ingresso), i numerini sono finiti. "Li davano dalle 8.30 in poi", racconta qualcuno. E altri fanno notare che se però l'orario è alle 9, è difficile organizzarsi.



Entrano prima quelli con il numero a pennarello. Poi gli altri. Lo dicono gli addetti e la guardia addetta alla sicurezza con gentilezza e pazienza, segno che sono ormai abituati ad avere a che fare con situazioni di questo genere e mettono a disposizione anche la loro umanità, insieme alla professione.

E chi è senza numero? Entrerà dopo, quando tutti gli altri - dotati di numero - saranno passati. In quale ordine? Non si sa. Ma visto che l'orario termina alle 12.30 c'è più di una speranza che ce la si possa fare a espletare tutti la propria pratica.

Tanti, tutti sono lì per completare l'iter necessario a ottenere la disoccupazione. Italiani, stranieri, chi con bambini, con con un occhio all'orologio per far combaciare tutti gli impegni. Chi al telefono, tra vicende di vita personale (che diventano automaticamente di dominio pubblico, commenti a margine compresi) e organizzazioni al volo. C'è chi è senza lavoro da molto tempo, chi da poco. Chi nel frattempo si mantiene con qualche lavoro ("in nero", dicono sottovoce), chi accetta impieghi a chiamata ("perché ho un mutuo e una famiglia da mantenere, ma mi hanno detto che presto mi assumeranno").

Tutti sognano un caffè caldo. Perché fuori dal Centro per l'impiego fa un gran freddo. E così, in coda, vengono fuori anche ipotesi di lavoro "in proprio": "Potremmo mettere su un'azienda che vende bevande calde qui fuori, alla gente in attesa", dice una signora, scherzando ma neanche troppo. Perché freddo ne fa, tanto. Non abbastanza, però, per gelare la speranza di trovare un nuovo lavoro.



E così la coda si trascina fino ai limiti dell'orario di chiusura degli sportelli, fissato per la mezza. Al pomeriggio si riapre per circa due ore, ma solo su appuntamento. Il venerdì no: chiuso tutto il giorno.

E più si avvicina il rompete le righe, più l'insofferenza si fa strada tra le persone che, dalle prime ore della mattina, sono in attesa. Non sempre le risposte degli addetti sono in punta di galateo, non sempre le reazioni dei presenti sono oxfordiane. Ogni tanto l'impressione è che si sia perso anche il senso della coda: qualcuno passa con una nuova numerazione mentre alcuni di quelli che hanno preso il numero all'inizio (a pennarello o a penna, non è più ben chiaro nemmeno agli stessi proprietari del prezioso tagliandino) sono ancora lì.



Suona il gong. Gli ultimi fortunati riescono a sbrigare la pratica. Per gli altri, l'unica possibilità è ritentare il giorno successivo. Con le code, i bigliettini, il pennarello, la biro, il freddo e i sogni al caffè.