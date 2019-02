Alla Scuola Holden "Imagine. Il potere delle storie nella formazione che cambia"

La Scuola Holden ospita due appuntamenti del progetto Imagine – Il potere delle storie nella formazione che cambia, ciclo di quattro incontri promosso dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per ragionare sul ruolo che l’immaginario gioca nella formazione di oggi, insieme a ospiti di spicco del panorama culturale italiano - Massimo Recalcati, Helena Janeczek, Andrea Tarabbia, Lorena Luciano, Filippo Piscopo, Davide Longo, Alessandro Baricco, Giuseppe Ielasi, Nicola Lagioia, Valerio Spada.



L’intento dell’iniziativa è utilizzare lo strumento delle storie come esercitazione per figurarci ciò che è differente ed estraneo, dove curiosità e voglia di capire sostituiscano la paura e l’esclusione. Per ogni appuntamento, un dialogo fra uno scrittore e un intellettuale legato a diversi ambiti della cultura: psicanalisi, musica, fotografia e cinema.



Lunedì 18 febbraio, alle 18.30 la Holden ospita un dialogo tra Lorena Luciano e Filippo Piscopo - pluripremiato duo cinematografico italiano con base a New York che racconta giustizia sociale, diritti umani, arte e ambiente - con lo scrittore Davide Longo, candidato al Campiello Europa nel 2009.



Il 14 marzo Alessandro Baricco si confronterà con Giuseppe Ielasi presso la Fondazione Feltrinelli, e la rassegna si chiuderà il 21 marzo, alle 18.30, alla Scuola Holden, con un incontro dedicato alla fotografia: gli ospiti saranno Valerio Spada, fotografo insignito della Guggenheim Memorial Foundation Fellowship che con il suo occhio ha documentato la criminalità organizzata, e lo scrittore Premio Strega Nicola Lagioia.



Gli incontri sono aperti al pubblico (è necessario prenotarsi scrivendo areception@scuolaholden.it o chiamando il numero 011.6632812).



Prima di ogni appuntamento sono previsti quattro laboratori gratuiti destinati agli insegnanti delle scuole medie e superiori con prenotazione obbligatoria a formazione@fondazionefeltrinelli.it.

In questi laboratori l’idea è di proporre un percorso di lavoro da ripetere in classe con i ragazzi, mettendo al centro le diverse narrazioni come pratiche fondamentali per costruire una nuova idea di educazione e di cittadinanza.



Programma degli appuntamenti a Torino:



18 febbraio: Cinema

ore 17:00 - Laboratorio per insegnanti, condotto da Andrea Tarabbia di Scuola Holden e dai ricercatori di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Prenotazione obbligatoria, 20 partecipanti.

ore 18:30 - Incontro pubblico con Lorena Luciano e Filippo Piscopo, in dialogo con Davide Longo.



21 marzo: Fotografia

ore 17:00 - Laboratorio per insegnanti, condotto da Andrea Tarabbia di Scuola Holden e dai ricercatori di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. Prenotazione obbligatoria, 20 partecipanti.

ore 18:30: Incontro pubblico con Nicola Lagioia e Valerio Spada