C'è molto da fare e da vedere nel prossimo fine settimana in Val di Susa

VENERDÌ 22 FEBBRAIO

SUSA

Conferenze e convegni

Moncenisio - Tra storia e fortificazioni

Nuovo appuntamento con il ciclo di conferenze storiche "Moncenisio - Tra storia e fortificazioni", alle 21 in sala consiliare (via Palazzo di Città 39).

Introducono

- Emanuele Mugnaini (presidente Associazione Monte Chaberton)

- Sandro Plano (sindaco di Susa)

Interventi di:

- Mauro Minola: Le fortificazioni della triplice alleanza

- Ottavio Zetta: La prima linea difensiva

- Fabrizio Coniglio: La vita ad alta quota

- Davide Corona: Le operazioni militari al Moncenisio del giugno '40

VENAUS

Teatro e cinema

Dove bisogna stare

Proiezione di "Dove bisogna stare" di Daniele Gaglianone e Stefano Collizzolli al salone polivalente (borgata VIII dicembre) alle ore 21.









VENERDÌ 22, SABATO 23 e DOMENICA 24 FEBBRAIO

AVIGLIANA

Teatro e cinema

Bohemian Rhapsody; Green Book

Un fine settimana di grandi successi cinematografici al Fassino (via IV Novembre 19)... aspettando la notte degli Oscar.

Bohemian Rhapsody venerdì 22 febbraio ore 18:30 e 21.15, Green Book sabato 23 e domenica 24 febbraio ore 18:30 e 21.15.

SESTRIERE

Tempo libero

EA7 Emporio Armani Sport Tour

EA7 Emporio Armani Sport Tour winter edition. A Sestriere debutta un nuovo format per vivere la propria passione in montagna tra sport, azione, dj set, party e divertimento per tutti. Snow bike per andare in bici sulla neve, ciaspolate in mezzo alla natura, sciata collettiva in notturna sulla pista Kandahar con “We Glow”, una magica atmosfera di luci e colori sul tracciato con la musica dei dj di Radio 105. E poi ancora “Ski style Preskige ”, la sessione di allenamento per il perfezionamento della propria tecnica sciistica con la valutazione della performance; le ciaspolate; lo snowbike, la nuova frontiera per gli appassionati di ciclismo desiderosi di pedalare su ghiaccio e neve sulle fat bike; il giro di pista per una discesa da gigante che attraversa 21 porte, tutte ispirate alle tappe del Giro d’Italia 2019.

EA7 Emporio Armani mette a disposizione una selezione di giacche per un test sulle piste, dove gli sciatori possono apprezzare stile e tecnologia dei capi della collezione autunno inverno 2018/19. Radio 105, radio partner di tutto il tour, è presente sia al Villaggio sia in quota con una postazione musicale situata all’arrivo degli impianti. Lo staff dell’emittente coinvolge i presenti durante ogni tappa con varie iniziative di intrattenimento e di promozione: Bryan Ronzani e Valeria Oliveri scandiscono i vari momenti della giornata.

Non manca la possibilità di effettuare ski test con il materiale di qualità Völkl.





SABATO 23 FEBBRAIO

ALMESE

Attività per bambini e famiglie

Storie di creta

Alla biblioteca civica “Giorgio Calcagno” laboratori dedicati ai bambini e ai ragazzi, ogni sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12 (è gradita la prenotazione). Oggi “Storie di creta”, con Mariangela Germano (dai 6 anni).

Prenotazioni: tel. 3386943200 - biblioteca.eventi@comune.almese.to.it.

BARDONECCHIA

Attività per bambini e famiglie

Maschere di Carnevale; Puzzle di Carnevale

Alla Bottega di Ugetti (via Medail 23) due laboratori per bambini:

"Maschere di Carnevale" dalle ore 17:00 alle ore 18:30. Scoprire, creare, giocare! Laboratorio per bambini dai 9 anni in su, la durata prevista è di un’ora e trenta minuti.

Costo € 15,00 a bambino. Richiesta la prenotazione.

"Puzzle di Carnevale" dalle ore 14.30 alle ore 15.30 oppure dalle ore 15.45 alle ore 16.45. Giochiamo insieme con cioccolato e colori! Laboratorio per bambini dai 4 anni in su, la durata prevista è di un’ora.

Costo € 10,00 a bambino. Richiesta la prenotazione.

Prenotazioni: pasticceria Ugetti, via Medail 80 – tel. 012299036.

Musica e spettacolo

Scena 1312: Tango rosso Argentina

Alle 21 nella sala Viglione del Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta) “Tango rosso Argentina” con Tres por Tango.

Incontri letterari

Incipit Offresi

Ideato e promosso dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con la Regione Piemonte, torna Incipit Offresi, l’innovativo format che dà agli aspiranti scrittori l’occasione di iniziare la loro carriera, presentando la propria idea di libro ad un gruppo selezionato di esperti che, muniti di paletta per le votazioni, promuoveranno o bocceranno gli incipit proposti.

L’innovativo format, articolato in diverse tappe in programma nelle biblioteche e nei centri culturali piemontesi, con un appuntamento fuori Regione, a Roma, fa tappa al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) alle ore 18.

Ogni gara, della durata di un’ora, vede scrittori esordienti e non, cimentarsi a colpi di secondi: i primi 60’aperti a tutti, gli altri 30’ solo a chi convincerà la giuria e il pubblico della bontà del proprio manoscritto.

Una decina i partecipanti che potranno presentare, ad una giuria tecnica di volta in volta diversa, il proprio incipit durante ogni gara. Gli aspiranti autori che ad ogni tappa si qualificheranno tra i primi saranno ammessi alle semifinali che si svolgeranno a maggio. I finalisti si sfideranno al Salone Internazionale del Libro di Torino per aggiudicarsi un premio finale in denaro e la possibilità di vedere la propria opera pubblicata.

La giuria tecnica, di volta in volta diversa, sarà composta da: 2/3 editori, un bibliotecario, un libraio, un lettore assiduo e uno occasionale della biblioteca ospitante. Ad ospitare le varie tappe, i portabandiera di INCIPIT OFFRESI, ossia le biblioteche e i centri culturali, come il Palazzo delle Feste della Conca, luoghi privilegiati per la sperimentazione di forme associative di promozione della lettura e della scrittura, pronti a trasformarsi in spazi di comunità, stimolanti e innovativi, ideali per ospitare questo genere di format.

Alla conduzione gli attori di B-Teatro, associazione culturale attiva nell’ambito dell’improvvisazione teatrale, i quali daranno vita ad un vero e proprio spettacolo di intrattenimento.

Per essere ammesso al format, ogni aspirante autore dovrà presentare un incipit di massimo 1000 battute e una descrizione dei contenuti dell’opera.

Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica incipitpiemonte@gmail.com .

SALBERTRAND

Conferenze e convegni

Stambecco dove sei?

Alle ore 21 nella sala convegni del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand (via Fransuà Fontan 1) “Stambecco dove sei?”. Nell'ambito del progetto LEMED-IBEX serata naturalistica Parchi Alpi Cozie a cura del guardiaparco Luca Maurino.





DOMENICA 24 FEBBRAIO

OULX

Proposte outdoor

Escursione invernale con le ciaspole al rifugio Rey

Il CAI intersezionale Val Susa - Valsangone organizza un'escursione invernale con le ciaspole al rifugio Rey (1760 m).

Dal parcheggio della ex seggiovia ci dirigiamo verso la parte alta del paese attraversando i prati innevati dell’ex sciovia baby e, giunti alle ultime case di via Punta Arbour e via Gironda, imbocchiamo la mulattiera (segnavia 702) che sale attraverso il bosco in direzione grange Pleynet e case Prà du bois, quindi proseguiamo fino ad incrociare la carrozzabile che collega Chateaux Beaulard ed il Rifugio Guido Rey, dalla quale svoltando a dx verso monte si giunge in breve al rifugio (h.2 circa). Rientro lungo l’itinerario di salita (h. 1,00 circa).

Ritrovo e partenza a piedi: ore 9 parcheggio ex seggiovia di via Chateau.

Quota di arrivo: mt. 1.760 – Rifugio Guido Rey

Dislivello: mt. 580

Tempo di salita: ore 2,00 circa

Difficoltà: E - su neve tracciata

Esposizione: Nord prevalente

Abbigliamento: calzature e indumenti adeguati ai percorsi su neve e al freddo intenso, protezioni personali per mani, capo, e occhi dai riverberi solari

Attrezzatura: racchette e bastoncini, ghette, zaino per cibo, bevande calde, effetti personali

Dispositivi di autosoccorso (consigliati): artva - pala e sonda (possibilità di noleggio).

SUSA

Conferenze e convegni

Migrazioni a confronto

Al salone Pro Susa (via Madonna delle Grazie 5) dalle 17, per festeggiare i suoi 50 anni, il Gruppo Scout Susa 1 invita tutti a "Migrazioni a confronto", un incontro-dibattito su un tema di grande attualità.

Si parte dai racconti di chi a Susa è arrivato tanti anni fa, per arrivare a parlare, con chi tutti i giorni si occupa di questo tema, di quello che accade oggi.

Intervengono Domenico Quirico, Donatella Giunti, Sergio Durando e don Luigi Chiampo.

A partire dalle 19, per chi vuole fermarsi ancora un po', c'è la possibilità di festeggiare tutti insieme con un apericena, a offerta libera, organizzato dal M.A.S.C.I. e dall'associazione Tengo al Togo.

VENAUS

Proposte outdoor

Ciaspolata al lago Arpone

In occasione dei festeggiamenti legati ai patroni San Biagio e Sant’Agata, l’asd Pescatori Valcenischia organizza la nona edizione della ciaspolata Bar Cenisio – Lago Arpone. Si tratta di una passeggiata non competitiva sulla neve della lunghezza di 8,3 km circa e un dislivello di 395 metri. Non si affitteranno le ciaspole. Il ritrovo è fissato alle ore 10 nella borgata montana di Bar Cenisio, all’incrocio con la strada che conduce all’Arpone. Pranzo al sacco, con un’offerta sarà possibile ristorarsi con vin brulé o the e focaccia presso la sede dei pescatori. In caso di forte maltempo la ciaspolata sarà rimandata a domenica 3 marzo. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Gian Marco, tel. 338/8894895 o a Guido, tel. 338/1741478.

Per aggiornamenti e dettagli consultare il sito www.vallesusa-tesori.it