La versione di Bindi: “Ci accusano di essere pericolosi per reprimere le nostre idee"

Non è bastata l'aula magna del Campus Luigi Einaudi a contenere la folla accorsa per assistere al dibattito pubblico “Cosa succede in città”, organizzato da alcuni professori dell'Università di Torino per discutere apertamente sui recenti fatti di cronaca cittadina. Tra i vari interventi su sgombero dell'Asilo Occupato, militarizzazione e gentrification di Borgo Aurora e dintorni, è tornato a parlare in pubblico anche Jacopo Bindi, uno dei cinque torinesi ad aver combattuto l'Isis sul campo a fianco dei guerriglieri curdi nel nord della Siria.

A un mese dall'udienza che darà una risposta definitiva alla richiesta di sorveglianza speciale avanzata dalla pm Emanuela Pedrotta, Bindi ha ribadito le proprie posizioni sulla vicenda: “Aver imparato – ha dichiarato – a usare le armi per combattere la guerra contro l'Isis ci renderebbe pericolosi per la società italiana: se così fosse questa regola dovrebbe valere anche per tutti i militari e per i cacciatori. Esiste un vero e proprio malloppo contenente i nostri video, i nostri articoli, stralci di conferenze tenute in Italia sulla situazione siriana, le copertine dei nostri libri e la nostra presunta ideologia. Questa misura di sicurezza ci impedirebbe di raccontare quello che ancora sta succedendo in Siria”.

Secondo Bindi, la richiesta della pm sarebbe solamente un pretesto per nascondere un tentativo politico di repressione del dissenso: “Accusandoci di essere pericolosi – ha aggiunto – vogliono rimuovere completamente il motivo etico che ci ha spinto ad andare in Siria, ovvero il sostegno a una rivoluzione confederale basata su comuni, organizzate per villaggio o per quartiere, basate sulla libertà delle donne, sull'ecologia e in cui le sono persone che abitano i territori a decidere del proprio futuro, in un tentativo di ricostruire i legami sociali e un'idea di comunità. Questo sistema rappresenta l'esatto opposto di quello italiano, dove le decisioni vengono imposte dall'alto, spesso per interessi di altri”.