Orbassano, passi avanti per i lavori all'auditorium e alla palestra del liceo Amaldi

"Su richiesta della Città Metropolitana di Torino è stata riportata alla nostra attenzione la questione della Palestra del Liceo E. Amaldi e dell'Auditorium dell'Istituto P. Sraffa che non vengono, per problematiche strutturali, sfruttati al massimo delle loro capacità. Questa problematica è, in realtà, ben nota alla nostra Amministrazione in quanto l'iter procedurale, fatto di incontri e richieste, era stato avviato e portato avanti già negli scorsi anni".

Così la sindaca di Orbassano, Cinzia Maria Bosso che spiega: "Si tratta infatti di locali pubblici che come Città di Orbassano vogliamo valorizzare e rendere pienamente accessibili. La progettazione per ottenere la massima fruibilità di queste palestre anche da parte del pubblico rientra nelle nostre priorità ma non trattandosi di edifici comunali, bensì di competenza della Città Metropolitana, dobbiamo attendere il loro intervento e portare avanti un lavoro congiunto che speriamo possa, con rapidità, permettere alle Associazioni del territorio, e agli Istituti stessi, di utilizzare appieno le due strutture".