Oggi si torna a correre per sostenere la ricerca contro il cancro: celebra la sua sesta edizione " Just the woman I am ", la manifestazione organizzata dal Sistema universitario torinese che negli anni scorsi ha raccolto grandi successi e adesioni. Formazione e ricerca universitaria, attività fisica e alimentazione sono le parole chiave di Just the Woman I Am. "Lo sport universitario - dicono gli organizzatori - è ancora una volta in prima linea con lo scopo di comunicare i propri valori formativi, di strumento di prevenzione e salvaguardia della salute dell’individuo e soprattutto, grazie alla propria componente aggregativa, di sensibilizzare l’opinione pubblica diventando veicolo di cultura a sostegno dell’eliminazione della violenza di genere".

La corsa-camminata avrà sarà distribuita lungo un percorso di 6 chilometri, anche se quella di domani sarà una giornata scandita da tanti eventi e non solo dall'attività sportiva. Già dalla giornata di oggi, però, prende il suo posto proprio in piazza San Carlo il "Villaggio della Prevenzione".



Appuntamento alle 16 per il riscaldamento di gruppo prima della partenza prevista per le 16.30 da piazza San Carlo. Arrivo in piazza C.L.N. e appuntamento per il ristoro finale in piazza San Carlo. Il percorso si snoderà lungo via Roma, piazza Castello, i Giardini Reali fino a corso San Maurizio per poi risalire da via Rossini fino a via Po e piazza Vittorio Veneto. Via Bonafous e poi corso Cairoli il cammino per arrivare a corso Vittorio Emanuele dove, dopo pochi isolati, si rientra in via della Rocca fino a via Principe Amedeo. Poi di nuovo rotta verso corso Vittorio percorrendo via San Francesco Da Paola, ultima curva in piazza Carlo Felice e di nuovo via Roma, verso il traguardo.

Oltre alle strade chiuse al traffico, anche i parcheggi subiranno alcune modifiche durante la manifestazione: il parcheggio ROMA-SAN CARLO-CASTELLO avrà come ingressi consentiti via Micca e Viotti; uscite consentite via Viotti, piazza Carlo Felice, via XX Settembre, via Alfieri. Parcheggio PIAZZA VITTORIO: ingressi e uscite consentiti solo sul lato Lungo Po Luigi Cadorna. Parcheggio VALDO FUSI-BODONI-RINASCENTE: inaccessibili per tutta la durata della corsa.