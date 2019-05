FdI, al Lingotto la conferenza programmatica. Meloni: "Abbiamo bisogno di un'Europa che difenda gli interessi dell'Italia" [VIDEO]

Si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo del maresciallo Vincenzo Di Gennaro, ucciso questa mattina mentre era in servizio durante una sparatoria a Cagnano Varano in provincia di Foggia, la due giorni di conferenza programmatica di Fratelli d'Italia al Lingotto di Torino. "In Europa per cambiare tutto" è la parola d’ordine perché, come ha spiegato la leader Giorgia Meloni, "noi abbiamo bisogno di un’Europa che sappia difendere l'interesse nazionale italiano e non solamente quello francese e tedesco, e si può fare votando Fratelli d'Italia perché la nostra collocazione in Europa è la più strategica per questo obiettivo”.