"Stop, si gira!": la Reggia di Venaria si mette in posa per il grande cinema, ma chiede un po' di pazienza ai turisti

"Stop, si gira". La Reggia della Venaria Reale si prepara a essere attrice protagonista di un'importante produzione cinematografica, ma nei prossimi giorni dovrà contare sulla pazienza dei suoi visitatori.

Infatti, pure rimanendo sempre aperti nel periodo dei ponti di Pasqua, 25 aprile e 1 maggio, la Venaria Reale e il Castello della Mandria dal 20 aprile al 5 maggio dovranno imporre alcune limitazioni per il percorso di visita della Reggia, a causa di alcune riprese per una produzione cinematografica di calibro internazionale. E se da un lato questo potrebbe creare qualche malumore, dall'altro potrebbe rappresentare un'occasione unica per osservare all'opera - a debita distanza - una troupe in grande stile che realizza un film, magari con qualche attore famoso impegnato in scena.



In particolare, le variazioni alle aperture e agli ingressi riguarderanno, mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, il biglietto ridotto per "Reggia" e "Reggia e Scuderia Juvarriana", mentre venerdì 26 e sabato 27 aprile ci sarà la chiusura del percorso di visita della Reggia: un biglietto speciale cumulativo per le mostre in corso sarà dunque proposto a 21 euro. Domenica 28 aprile, lunedì 29 aprile (apertura straordinaria, ore 9-17), martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio ancora biglietto ridotto per "Reggia" e "Reggia e Scuderia Juvarriana", mentre giovedì 2 maggio ritornano sia la chiusura del percorso di visita della Reggia e che il biglietto speciale cumulativo per le mostre in corso a 21 euro.

Venerdì 3 e sabato 4 maggio ancora biglietto ridotto per "Reggia" e "Reggia e Scuderia Juvarriana". Inoltre, da mercoledì 1° maggio a sabato 4 maggio compreso, il Parcheggio Castellamonte è riservato ai residenti e pertanto si consiglia di fruire del Parcheggio Carlo Emanuele II.