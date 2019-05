Atp Finals di tennis a Torino, Appendino: "Progetto coerente con la città, Olimpiadi 2026 invece no" [VIDEO]

"Non rimpiango le Olimpiadi, sono due eventi molto diversi. Il progetto delle Atp Finals è coerente rispetto alle opportunità e al profilo di Torino, così come ho ritenuto a suo tempo che una candidatura a tre per i Giochi Olimpici 2026 con Milano e Cortina non sarebbe stato un volano per la nostra città".

"Sono molto contenta che la città abbia vinto un evento pluriennale dove non c'è la difficoltà della gestione del post olimpico, dove non dovremo fare debiti e Torino avrà grandissime ricadute: parliamo di 250 mila spettatori ad edizione". Così il sindaco Chiara Appendino, al termine del tavolo della sicurezza sul Barattolo in Prefettura, commenta l'assegnazione a Torino delle Atp Finals di tennis 2021-2025.

Il ritorno economico per il capoluogo piemontese del torneo, che a chiusura della stagione riunisce gli 8 migliori tennisti del mondo, è stimato tra i 120 e i 150 milioni ogni anno. "È stato un sogno diventato realtà, - ha aggiunto la sindaca - un grandissimo lavoro di squadra in cui ciascuno ha fatto la sua parte, anche nei momenti difficili: sembrava impossibile all'inizio, invece a Torino è stato possibile".