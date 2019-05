Il lungo ponte del 25 aprile e 1 maggio al bioparco Zoom

In occasione delle festività del 25 aprile e 1 maggio, il bioparco ZOOM è il luogo ideale dove poter trascorrere il lungo ponte e godersi intere giornate all’aria aperta.

Il parco è aperto tutti i giorni (da lunerdì a venerdì dalle 10 alle 18 – sabato, domenica e festivi dalle 10 alle 19) e sono molte le attività proposte, da vivere nel parco in compagnia degli amici e della famiglia per scoprire gli oltre 300 animali delle 84 specie nei loro habitat e imparare - divertendosi - curiosità, particolarità e problematiche delle specie grazie ai tantissimi incontri con i biologi.

Proseguono i festeggiamenti per i 10 anni del parco. Fino a 27 aprile è in programma, nell’anfiteatro di Petra, JHuman Jungle – spettacolo che celebra i 10 del parco -