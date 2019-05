Gli amici di "Orso" ripuliscono la lapide imbrattata dai neofascisti

Un oltraggio che non poteva restare impunito. Ma la risposta non è stata un atto intimidatorio uguale e contrario, bensì un gesto d'amore che sa di solidarietà, fratellanza e senso civico. Dopo che la lapide eretta a Torino in memoria di Lorenzo Orsetti, il 33enne morto lo scorso marzo combattendo contro l'Isis, è stata imbrattata con vernice blu e svastiche nella notte tra il 24 e 25 aprile, questa sera un gruppo di cittadini si è dato da fare per ripulirla.



Quella che doveva essere una manifestazione antifascista, dalle 19.30 in corso Allamano 40, di fronte alla nuova sede della Legio Subalpina, si è trasformata in un'operazione di pulizia collettiva.

Abitanti del quartiere, insieme con alcuni ragazzi del centro sociale Barrocchio e sotto la supervisione della polizia, si sono dati da fare per ripristinare lo splendore originario del monumento, che reca la scritta: "Lorenzo Orsetti Orso, partigiano di oggi, per la rivoluzione in Kurdistan e contro il fascismo dello Stato islamista dell'Isis, ucciso in combattimento il 18 marzo 2019".



Un modo per celebrare "Orso" a pochi giorni dalla Festa della Liberazione, dopo il grande scalpore suscitato dal gesto vandalico a opera di ignoti.