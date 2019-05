Dichiarazione dei redditi: a Torino un calendario di 7 appuntamenti con gli esperti

Sette in particolare, gli incontri messi in calendario, distribuiti in diversi quartieri della città nell'ambito del progetto “L’Agenzia delle Entrate incontra i cittadini”, che già da alcuni anni porta avanti l’idea di arrivare idealmente "a casa" dei cittadini: in realtà nelle sedi pubbliche a loro più vicine come le Circoscrizioni o le Biblioteche civiche per informare, spiegare, mostrare cos’è e come si usa la dichiarazione precompilata.



Lo slogan scelto per questa edizione è “Hai già visto il tuo 730? Puoi farlo da solo ma non sei da solo”. E per ogni incontro prevede una scansione in due momenti. Nella prima parte, più prettamente divulgativa, sono illustrate le modalità per accedere all’area riservata del sito web e le novità della dichiarazione dei redditi 2019; viene inoltre simulato l’invio di una dichiarazione. Nella seconda parte, si fornisce un servizio di assistenza ai singoli con la risposta ai quesiti dei singoli partecipanti. Per le questioni che richiedono un approfondimento, i funzionari raccolgono i quesiti per studiarli in back office e contattano successivamente il contribuente per telefono o via mail.