Coazze, un calendario ricco di appuntamenti per il turismo

Un calendario ricco di eventi, per chi vuole trascorrere qualche giorno di relax a Coazze. Ecco di seguito tutti gli appuntamenti da non perdere.

Sabato 4 maggio, ore 15:00, passeggiata tra boschi e prati alla scoperta delle erbe spontanee in compagnia dell’esperta botanica Maria Teresa della Beffa e Liliana Quaranta del Giardino Botanico Rea. Al ritorno, presentazione didattica di specie erbacee spontanee ed officinali con degustazione di mieli della ValSangone, presso il Parco Comunale (Via Matteotti n. 4).

Sabato 4 maggio, ore 15:00, inaugurazione del nuovo campo scuola MTB in Via Torino n. 1. La scuola è gratuita ed aperta a tutti: un’occasione per bambini e ragazzi per poter imparare l’uso della mountain bike e la sicurezza su strade e sentieri, oltre che per conoscere e fare amicizia con i coetanei.