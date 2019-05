Torino Jazz Festival, ecco il programma di lunedì 29 aprile

Proseguono gli appuntamenti del Torino Jazz Festival. Ecco il programma di domani, lunedì 29 aprile. In particolare, in Piazza dei Mestieri alle 19 si presenterà Groovity in ‘NEWTONe’: quattro musicisti, quattro pensieri verso la ricerca dell’equilibrio dello spazio/tempo; il Teatro Piccolo Regio Giacomo Puccini, alle ore 21, ospiterà il duo norvegese costituito da Sidsel Endresen e Stian Westerhus e, alle ore 21.30, Jazz Club Torino sarà il palcoscenico di Deborah Carter.

Sonia Schiavone, voce - Alessandro Chiappetta, chitarra - Davide Liberti, contrabbasso In viaggio è il titolo di un brano di Sonia Schiavone dedicato ai cuori profughi, che lasciano la loro terra per qualunque ragione, per fame, per paura o per inseguire un sogno, un’aspirazione di vita, anche artistica, una speranza. Il repertorio del gruppo è una selezione accurata di brani di jazz contemporaneo e di originali sul tema del viaggio, in tutte le sue accezioni.