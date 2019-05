Festa del Lavoro: stasera veglia di preghiera dell'arcivescovo Nosiglia all'Istituto Agnelli

Come ormai è tradizione in occasione della festività del 1° maggio –

San Giuseppe Lavoratore, l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale

e del lavoro organizza una veglia di preghiera presieduta

dall’arcivescovo mons. Cesare Nosiglia stasera, alle ore 20.45, presso l’Istituto Agnelli, in corso Unione Sovietica 312, a Torino.

Il tema della veglia: «Futuro al lavoro».

Sarà un'occasione per esprimere la propria vicinanza alle persone in

situazioni di difficoltà, ma anche a tutti coloro che desiderano

valorizzare l’esperienza del lavoro nella vita personale e sociale

nella comunità. Inoltre sarà presentato un elaborato comune sui temi

della formazione, della rappresentanza, dell’impresa e

dell’accompagnamento al mondo del lavoro a cui molte realtà stanno

lavorando insieme all’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro.

La veglia per la festa dei lavoratori è la prima tappa di un vero e

proprio “Festival” del lavoro. Il secondo appuntamento sarà il 4

maggio dalle 9 alle 13 presso il Teatro Le Music Hall di corso

Palestro 114 a Torino. Intitolata «I giovani nel mondo del lavoro:

innovatori di futuro», la mattinata sarà l’occasione di presentare i

principali risultati ottenuti attraverso l’esperienza del laboratorio

«Giovani e lavoro». Nello stesso giorno, ma dalle 15 alle 17, presso

il Collegio Artigianelli di corso Palestro 14, si tiene la premiazione del concorso fotografico «Scatto positivo».