Oggi Torino festeggia la Giornata Internazionale Unesco per il Jazz

Nella Giornata Internazionale Unesco per il Jazz, oggi, martedì 30 aprile, saranno protagonisti del Torino Jazz Festival: Pieranunzi, Tavolazzi e Zirilli al Conservatorio Giuseppe Verdi, alle ore 17.30 e, il trio del pianista Tommaso Perazzo, alle ore 19 al Mercato Centrale Torino (piazza della Repubblica). La sera, invece, dalle ore 21, alle OGR Torino si potrà assistere all’esibizione di Jon Balke ‘Siwan’ con l’Ensemble d’archi del Conservatorio di Torino (produzione originale TJF) e, a seguire, al concerto dell’attesissimo Joshua Redman Trio.

Ore 17.30 – Conservatorio Giuseppe Verdi, PIAZZA BODONI

PIERANUNZI / TAVOLAZZI / ZIRILLI

Enrico Pieranunzi, pianoforte - Ares Tavolazzi, contrabbasso - Enzo Zirilli, batteria

“E’ un trio pieno di “z”. Talmente pieno che più volte io, Enzo (un’altra “z”!), Ares ed io abbiamo pensato di chiamarlo Zeta Trio. Poi s’è deciso di tornare ai cari vecchi cognomi. Fu Enzo a invitarmi a Torino per dei concerti tempo fa, proponendo Ares al contrabbasso. Ares lo conoscevo di fama, aveva suonato con gli Area, che avevano suonato con Massimo Urbani, che aveva suonato spesso con me. Accettai e fu bello. Enzo è un batterista essenziale e fantasioso insieme. Ares ha musicalità, swing, senso melodico. E’ un trio “aperto”, si suonano miei pezzi, standard, brani melodici, situazioni free. Ecco, vorrei ridare a questo aggettivo il suo significato vero, al di fuori dello stile cui diede il nome. Ci sentiamo liberi suonando insieme. Ognuno porta nel trio quello che è, e lo esprime con gli altri. Ci riesce bene. Saranno tutte queste “z” in comune?” (Enrico Pieranunzi)

POSTO UNICO NUMERATO € 5,00



Ore 19.00 – Ai Tre Bicchieri, VIA CARLO IGNAZIO GIULIO 29

PAOLO ZIRILLI FEAT. GIGI CAVICCHIOLI

“ENVIE D’EAU...AVEC UNE CLARINETTE DE NOUVELLE ORLEANS”

Paolo Zirilli, pianoforte, pianoforte preparato, voce - Gigi Cavicchioli,clarinetto

Da tempo immemore, un pianoforte viaggia, nella notte, da Torino verso Parigi...et, à l’enverse...sans cesse... Un clarinetto, ricordando Bechet, lo segue a ruota. Il concerto propone brani originali di Zirilli, musiche di Sidney Bechet e classici di New Orleans.

Info concerto e prenotazione cena: tel. 3933240357; ai3bicchieri@libero.it / facebook: @CircoloAi3Bicchieri

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA C.A.P.I.T.







Ore 19.00 – Jazz Club Torino, PIAZZALE VALDO FUSI

IVAN BERT SJØ - SOUND JOURNEY ORCHESTRA

Ivan Bert, direzione, concept, sound design, tromba, elettronica - FiloQ, elettronica, live overdub, sound design - Paolo Porta, sassofoni - Andrea Bozzetto, sintetizzatori analogici, elettronica - Riccardo “Akasha” Franco – Loiri, live digital video

«Musica site specific per un volo virtuale in un mondo inesistente», questa è la sfida lanciata da Ivan Bert con il suo Ensemble SJØ. Il gruppo fonde gli strumenti acustici con l’elettronica live trasfigurando la musica contemporanea, le atmosfere 'pop' e il jazz per un nuovo capitolo nelle ricerche di confine. Questo lavoro è ispirato agli studi sulle relazioni tra ambiente, architettura e uomo dell’antropologo Franco La Cecla.

Info concerto e prenotazione cena: tel. 011882939; info@jazzclub.torino.it jazzclub.torino.it; facebook: @jazzclubto

INGRESSO GRATUITO





Ore 19.00 – Osteria Rabezzana, VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 23/C

INSOLITO JAZZ TRIO

Stefano Calcagno, trombone - Marco Parodi, chitarra - Enrico Ciampini, contrabbasso

Il trio nasce dalla passione per il linguaggio del jazz degli anni Cinquanta e Sessanta e per le sonorità acustiche, rielaborate in una inusuale e stimolante combinazione strumentale. Il repertorio propone composizioni originali di Parodi e una selezione di brani raramente eseguiti nei concerti di Miles Davis, Sonny Rollins, Benny Golson, Ellington/Strayhorn, Lee Morgan.

Info prenotazione concerto e/o cena: tel. 011 543070; info@osteriarabezzana.it osteriarabezzana.it; facebook: @osteriarabezzana

INGRESSO GRATUITO



Ore 19.00 – Mercato Centrale, PIAZZA DELLA REPUBBLICA 25

TOMMASO PERAZZO TRIO “WHAT’S COMING NEXT?”

Tommaso Perazzo, pianoforte - Marco Zenini, contrabbasso - Giacomo Camilletti, batteria

I musicisti interagiscono creando musica 'nel momento, dove echi di leggende del jazz (Keith Jarrett, Herbie Hancock) e influenze moderne (Esbjörn Svensson trio, Brad Mehldau) danno nuovo respiro al repertorio.

Tommaso Perazzo (1996) è il giovane pianista genovese vincitore del Premio Internazionale Massimo Urbani 2018 (primo classificato, premio della critica e premio del pubblico).

INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI

La distribuzione dei tagliandi d'ingresso numerati inizierà 45 minuti prima dello spettacolo



Ore 20.00 – Charlie Bird, VIA VINCENZO GIOBERTI 1

LUCA CURCIO & DUO BOTTASSO “SABIR, BISERTA E ALTRE STORIE”

Luca Curcio, contrabbasso, elettronica - Simone Bottasso, organetto diatonico, elettronica - Nicoló Bottasso, violino, tromba, elettronica

Luca Curcio, contrabbassista torinese di base a Copenhagen e i fratelli Bottasso (Simone di stanza a Rotterdam e Nicolò a Torino), si incontrano sul palco del TJF per un viaggio estemporaneo tra jazz, folk e musica elettronica partendo dai repertori dei rispettivi ultimi due dischi: Sabir e Biserta ed altre storie, pubblicati entrambi da Visage Music. Esploratori instancabili, il loro comune denominatore è il desiderio di scoperta che parte dal jazz (Luca) e dalla musica Occitana (Duo Bottasso).

Info e prenotazioni concerto: tel. 3403496030; charliebirdjazz@gmail.com / facebook: @CharlieBirdTorino - INGRESSO GRATUITO



Ore 21.00 – OGR TORINO , CORSO CASTELFIDARDO 22

SET I JON BALKE “SIWAN” + ENSEMBLE D’ARCHI DEL CONSERVATORIO DI TORINO

SIWAN: Mona Boutchebak, voce, oud - Jon Balke, pianoforte, tastiere, percussioni, direzione - Pedram Khavar Zamini, Tumbak (percussioni) - Helge Norbakken, percussioni - Bjarte Eike, violino - Derya Türkan, kemenche



Ensemble d’archi del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino:

Edoardo De Angelis, (docente) / Rebecca Innocenti, Giulia Pecora, Valerio Quaranta, Paolo Calcagno, Ruben Galloro, Carlotta Bosco, Samuele Cerrato, violini - Gabriele Croci, (docente) / Martina Anselmo, (tutor) - Diego Villani, Occelli Alberto, viole - Manuel Zigante, (docente) / Simone Graziano, Alessandro Fornero, Nadia Fracchiolla, violoncelli - Federico Marchesano, (docente) / Tommaso Fiorini, contrabbassi

Il compositore e pianista norvegese Jon Balke torna al TJF, presentando l’ensemble Siwan. Il nome del gruppo deriva da un termine degli antichi arabi di Spagna che significa equilibrio; virtù che Balke dispensa a piene mani in questo dosaggio di ingredienti ispirati a musiche provenienti dal medioevo andaluso, a melodie tradizionali nordafricane o asiatiche, influenze jazz. La sua musica viaggia nel tempo, rinegozia i confini alla ricerca di un 'equilibrio' tra mondi stilistici differenti. Il gruppo è accompagnato dai docenti e dagli allievi del Conservatorio di Torino, che hanno potuto approfondire il materiale durante la Masterclass tenuta da Balke, un’occasione di grande stimolo per gli studenti.

Produzione Originale TJF a sostegno dell’attività di Unesco Giovani, in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino e con la Reale Ambasciata di Norvegia a Roma.

a seguire

SET II JOSHUA REDMAN TRIO

Joshua Redman, sassofoni - Reuben Rogers, contrabbasso - Gregory Hutchinson, batteria

Agli inizi della carriera era semplicemente il figlio d’arte del sassofonista Dewey Redman, poi con caparbia energia, disco su disco, concerto dopo concerto, Joshua Redman è diventato uno dei musicisti americani più rappresentativi della sua generazione. Dagli anni Novanta trionfa nei readers poll di riviste come Down Beat o Rolling Stone e riceve nomination per i Grammy. Innovativo, ma rispettoso della tradizione, è entrato rapidamente nella storia del jazz: la sua prima band ha annoverato talenti come Brad Mehldau e Brian Blade. L’energia e la foga strumentale rendono ogni suo concerto un evento. Grazie a queste qualità spesso presta il proprio sassofono a collaborazioni prestigiose nei più disparati generi, dal soul al rock. BIGLIETTO UNICO PER ENTRAMBI I SET.

POSTI NUMERATI € 12,00 / 8,00



Ore 23.30 – Mad Dog, VIA MARIA VITTORIA 35

LATE NIGHT JAM SESSION

Nella cornice di un locale unico prendono vita le jam session del TJF con ospiti a sorpresa tutte le sere.

Info: tel.0118120874; prenotazioni@themaddog.it;

INGRESSO GRATUITO CON TESSERA MSP ITALIA